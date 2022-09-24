تيباس يرد على الخليفي ويدافع عن برشلونة: أنت تفتح الغاز!

رئيس بي إس جي هاجم البلوجرانا والرد يأتي سريعاً

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بقوة على تصريحات رئيس بي إس جي ناصر الخليفي بخصوص تعامل برشلونة مع ديونه في الصيف الماضي.

الخليفي تحدث في إسطنبول الجمعة عن قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة، وهاجم الأخير بسبب الطريقة التي تعامل بها لتغطية خسائره، والثاني بسبب السوبرليج.

كيف رد تيباس على تصريحات الخليفي؟

رئيس رابطة الليجا استغل حسابه على تويتر من أجل توجيه رد قوي وساخر لرئيس رابطة الأندية الأوروبية عقب هجومه على الفريق الكتالوني.

وكتب تيباس: "لا يوجد سحر، برشلونة باع بعضاً من ممتلكاته وأصوله لتغطية خسائر النادي".

وأكمل: "أما في باريس سان جيرمان، أنت "تفتح الغاز" من أجل تحقيق كرة قدم مستدامة".

وختم: "أليس من الأفضل أن تدفع أولاً ما تدين به، هذه رسالة الخليفي إلى برشلونة"، وأرفق رابط لتصريحات رجل الأعمال القطري بخصوص برشلونة.