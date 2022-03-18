تيباس يتراجع: أتمنى عودة ميسي، ومدريد قادر على ضم مبابي وهالاند!

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على قدرة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي سويًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أنه يتمنى عودة ليونيل ميسي للدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وقال تيباس: "أي لاعب أتمنى مشاهدته في الدوري الإسباني؟ ميسي، أعتقد أن لديه حوالي عامين أو ثلاثة غير هذا العام ليلعب في أعلى المستويات".

وأضاف: "ميسي في 80% من الذي شاهدناه يظل في أعلى مستوياته، سأكون مبتهجًا لو استطعنا أن نراه من جديد في إسبانيا سيكون ذلك".

وأردف عن قدرة ريال مدريد المادية: "أعتقد أن مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ربما ضمن أفضل لاعبين أو ثلاثية، وسيضيف للدوري الإسباني ويساعدنا كثيرًا".

وأكمل: "ريال مدريد يستطيع أن يضم الثنائي مبابي وهالاند، وأن يكمل إعادة بناء ملعبه، لكن لا يوجد أي شيء مضمون، ولن يعني ذلك فوزهم بأي شيء، باريس بوجود مبابي وكل تلك الأسماء غادر دوري الأبطال، ونفس الحديث قيل عن مدريد عندما ضموا هازارد لكنه لم يقدم أفضل ما لديه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وقع في مواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أقصى باريس سان جيرمان من دور الـ 16.