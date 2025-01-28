"يعتمد ذلك على موافقة الطرفين" .. تيباس يلمح إلى إمكانية نقل الكلاسيكو خارج إسبانيا بسبب مأزق برشلونة!

المباراة الأكثر ترقبًا في الليجا...

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أن إمكانية نقل مباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد خارج إسبانيا، فكرة واردة، في حال تعذّر إقامة المباراة في كامب نو أو لويس كومبانيس.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع، أحد يومي 10-11 مايو 2025، وهي واحدة من أكثر التواريخ المنتظرة في الموسم، خصوصًا بعد فوز البارسا ذهابًا في سانتياجو برنابيو برباعية مذلة للملكي.

وقال تيباس في تصريحاته خلال حفل رابطة الصحافة الرياضية في مدريد، إنه لم يتلقَ أي إشعار رسمي بأن الكلاسيكو لا يمكن أن يُقام في ملعب برشلونة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت المشكلة تتعلق بقوة قاهرة، مثل أعمال التجديد الجارية، وتم الاتفاق من قبل الطرفين فسوف يتم النظر في إمكانية إقامة المباراة خارج إسبانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار تيباس إلى أنه بالرغم من أن تجديدات ملعب كامب نو أجبرت برشلونة على اللعب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، إلا أن الكيان البلدي الذي يدير الملعب قد منح الإذن للبارسا بخوض المباريات فقط حتى 30 أبريل 2025، مع طلب النادي لتمديد الفترة للعب هناك حتى انتهاء الأعمال في ملعبهم الرئيسي.

وأضاف: "إنها وضعية استثنائية، وفي حالات مماثلة، رأينا مباريات تُقام خارج الملاعب التي تجرى بها تجديدات. إذا لزم الأمر، سيتم تقييم الأمر، لكن يعتمد ذلك على موافقة الطرفين".

كما تطرق تيباس إلى الجدل المحيط بتوقيت المباريات، خاصة الشكاوى من بعض الأندية، مشيرًا إلى أن تنسيق روزنامة المباريات أصبح أكثر تعقيدًا نظرًا للمسابقات الأوروبية وكأس الملك.

ورغم الشكاوى، أكد تيباس أنه يتفهم الإحباط، لكن الجدول الزمني يجب أن يتماشى مع التقويم العالمي، قائلًا: "كل عام هناك شكاوى بشأن التوقيتات. من الصعب جدًا إيجاد التوازن عند إدارة المسابقات الدولية والمحلية معًا. رغم أن البعض لا يفهم، أحيانًا يكون الخيار الوحيد المتاح".