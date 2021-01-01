تيباس: نستعد لرحيل ميسي عن الدوري الإسباني، ولم نتأثر بمغادرة رونالدو

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد استعداد البطولة لمغادرة ميسي، وأن رحيل رونالدو لم يؤثر عليهم.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن رحيل كريستيانو رونالدو لم يؤثر بالشكل الكبير على البطولة بسبب استعدادهم لمثل تلك اللحظات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس لصالح قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، وأكد خلالها أن الرابطة استعدت أيضًا لجائحة كورونا بشكل جيد ولرحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لو حدث.

وقال تيباس: "كنا نعرف أن يومًا ما من الأيام ستذهب الجائحة وسيعود كل شيء على ما كان عليه، كان علينا أن نركز على كيفية العودة دون جماهير لفترة طويلة، لذلك وضعنا بروتوكولًا للحفاظ على عناصر اللعبة، ذلك تحقق بمساعدة الجميع، لكننا لم نتصور أن نستغرق كل تلك الفترة دون جماهير".

وأضاف: "الخسائر وصلت لاثنين مليار يورو، لكننا تمكنا من تخفيض بعض التكاليف مما ساهم في تقليل الخسائر لمليار و100 مليون يورو، ولو استمرت أرقام الإصابات في الانخفاض ربما تعود الجماهير بشكل نسبي بنهاية الموسم".

وأردف عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الإسباني: "تلك القرارات تعود للأندية، ولو أن ريال مدريد رأى ذلك مناسبًا بالنسبة له فلا حق لي بالحديث، لكنني دائمًا أفضل بقاء النجوم في الليجا، لقد حدث ذلك مع نيمار من قبل، لكن على المستوى الرياضي فرونالدو كان أكبر الهدافين ورحيله أثر علينا، لكن ماديًا لم نتأثر كثيرًا وكنا نتحضر لتلك اللحظة".

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وأكمل عن رغبة ميسي في الرحيل: "لم يتمكن من الرحيل لأن عقده لم يسمح بذلك، لكننا كنا جاهزين أيضًا لرحيل ميسي".

وتطرق للحديث عن الكلاسيكو في حال رحيل ميسي وبعد مغادرة رونالدو: "لا يمكن أن يتأثر الكلاسيكو برحيل رونالدو وميسي، عندما رحل كريستيانو لم نتأثر، ونتمنى إذا رحل ميسي ألا نتأثر كذلك بهذا الأمر".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد تقدم بطلب رحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، لكن عقده مع الفريق لم يسمح له بذلك فقرر الاستمرار على أن يحسم أمره بنهاية عقده.