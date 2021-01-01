تيباس: من الصعب رحيل صلاح عن ليفربول، ونتفوق على الدوري الإنجليزي عربيًا

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدث عن إمكانية انتقال محمد صلاح لريال مدريد أو برشلونة وعن تفوق بطولته على الدوري الإنجليزي عربيًا.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول في الصيف القادم سيكون في منتهى الصعوبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس لصالح قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، وأكد خلالها أن جائحة كورونا والظروف الاقتصادية تجعل إتمام أي صفقة أمر في غاية الصعوبة.

وقال تيباس: "سيكون ذلك صعبًا في هذا الصيف، وأعتقد أنه حتى الآن لن يكون من السهل أن يخرج من ليفربول، فلا يوجد ما يكفي من أموال لخروجه، لا أعتقد أن نرى انتقالات كبيرة بذلك العام".

وصرح عن عودة جوان لابوراتا لرئاسة برشلونة: "أخيرًا أصبح لديهم رئيس، منذ أشهر لم يكن هناك أي استقرار هناك، ومن الجيد أن نرى جوان لابورتا هناك، علينا الآن أن ننتظر ونرى كيف سيقوم بعمله".

وعن الدوري الأكثر متابعة في العالم قال: "أعتقد أننا نتساوى مع الدوري الإنجليزي، ربما لديهم متابعين أكثر في الغرب، لكننا لدينا متابعين أكثر في الشرق، ونحن نملك جماهيرية أكبر في الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

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وتطرق للحديث عن تقنية الفيديو وقال: "ربما ينقد ريال مدريد أو برشلونة تقنية الفيديو لكن ذلك يعود للتنافس بينهما".

وعن انتمائه لريال مدريد أضاف: "الأمر لم يتسبب في أي متاعب بالنسبة لي، أنا دائمًا أحب الشفافية، لكن في عملي لا أحاول أن أضر أي فريق أو لاعب".

وعاد لنقطة تخفيض الرواتب لتقليل الخسائر وقال: "لدينا نظامًا خاصًا بنا، يرصد الخسائر لذلك خفضنا الرواتب أكثر من مرة، لا نريد لأي نادي أن يدخل في أزمات اقتصادية".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيخرج من صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري لخلافات بينه وبين يورجن كلوب وساديو ماني.