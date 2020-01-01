تيباس: عودة نيمار وتشافي لبرشلونة؟ أفضل بقاء ميسي

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يفضل بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة عن عودة الثنائي تشافي هيرنانديز ونيمار دا سيلفا.

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن أمله في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن بقاء ميسي يعد أهم بالنسبة له من عودة نيمار دا سيلفا أو قدوم تشافي هيرنانديز في مركز المدير الفني.

وكان نيمار دا سيلفا قد غادر برشلونة في صيف 2017 متجهًا لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وكاد يعود في الصيف الماضي.

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وقال تيباس: "بين عودة نيمار للدوري الإسباني أو عودة تشافي لبرشلونة، ماذا أختار؟ أتمنى أن يبقى ليونيل ميسي في الليجا".

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وأضاف عن لعب مباريات الدوري الإسباني في الخارج: "الأمر معقد للغاية، لقد حضرنا العديد من الإجراءات من أجل مواجهات الموسم المقبل".

وأردف: "التفكير في مثل ذلك الأمر ليس بالسهل على الإطلاق، لذلك هو ليس ضمن أهم 10 أولويات في تفكيري بالوقت الحالي".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني كان قد دخل مراحل الحسم، حيث يحتل ريال مدريد الصدارة بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات من النهاية.