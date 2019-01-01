تيباس: علينا مراعاة آسيا وأمريكا عند تحديد موعد الكلاسيكو دائمًا

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا يؤكد أن موعد الكلاسيكو دائمًا يجب أن يكون مراعيًا للدول الآسيوية وأمريكا.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا على ضرورة مراعاة دول آسيا وأمريكا عن تحديد مواعيد مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "جارديان"، وأكد خلالها أن جماهير تلك الفرق تعد جزءًا لا يتجزأ من جماهير الليجا ويجب طوال الوقت أن يحظوا بالفرصة لمشاهدة اللقاءات بشكل مباشر.

وقال تيباس: "في كل موسم يكون لدينا مواجهتين للكلاسيكو بالدوري يجب أن يتم مراعاة الدول الآسيوية وأمريكا عند تحديد موعد مباراة منهما على الأقل".

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وأضاف: "من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نعرف أن جماهير الدوري الإسباني غير محصورين في إسبانيا فقط بكل من كل أنحاء العالم ويعيشون في العديد من الدول".

وأكمل: "علينا أن نحترم الجماهير الخاصة بنا في آسيا وأمريكا، هم يمثلون جزءًا كبيرًا من الدخل الخاص بنا عن طريق اشتراكات القنوات ويساهمون في شراء فرق الليجا للنجوم الكبار".

وأنهى تصريحاته: "الإجمالي التراكمي للجماهير الليجا يصل لحوالي ٣ مليار مشجع حول العالم عبر كل وسائل الإتصال".

جدير بالذكر أن العقد الحالي للبث التلفزيوني في الدوري الإسباني يصل لحوالي ١٢ مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات كأكبر عقود الليجا في التاريخ.