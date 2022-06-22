تيباس ردًا على هجوم الخليفي: ثري متغطرس يعتقد أننا حمقى!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد بقوة على تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بغضب شديد على تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد انتقاصه من "لا ليجا" مرة أخرى.

الخليفي أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث فيها عن الكثير من الأمور، وعلى رأسها نجاحه في تمديد عقد كيليان مبابي ومنع انتقاله إلى ريال مدريد، والهجوم على الدوري الإسباني بشكل عام، وتيباس بصورة خاصة.

ماذا قال الخليفي؟

الخليفي رد خلال المقابلة على سؤال حول قرار تيباس برفع شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد تحركات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وأنها تخرق قواعد اللعب المالي النظيف، مشددًا على شرعية تحركات ناديه.

وقال الخليفي: "ما نقوم به هو لأننا نعلم أنه ممكن، لا نتحدث عن بطولات الدوري أو الأندية أو الاتحادات الأخرى، لأن هذا ليس أسلوبنا".

وأضاف: "نحن لا نعطي دروسًا، ولن نسمح لأي شخص أن يلقننا دروسًا، سنواصل بناء مشروعنا".

كما هاجم الخليفي رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلًا: "من هو تيباس؟ أنا لا أعطي دروسًا لأي شخص أو أتدخل في أندية أو بطولات محلية أخرى، من الوقاحة التظاهر بإخبار الآخرين بما يجب عليهم فعله، وأنا لا أقبل دروسًا من أولئك الذين يرون أننا نشكل تهديدًا على دوريهم".

ما هو رد تيباس؟

رئيس رابطة الدوري الإسباني لم يمسك لسانه، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للرد على الخليفي.

وكتب تيباس: "الخليفي في مستوى آخر، إنه يعتبرنا جميعًا حمقى، وحتى هو لا يصدق أكاذيبه".

وأضاف: "لقد ظهر مع ماركا وأعطى دورسًا بغطرسة وغرور الأثرياء، القواعد ليست موجودة في باريس سان جيرمان".

واختتم تيباس: "سنواصل الكفاح من أجل كرة قدم مستدامة لا يوجد فيها غش".

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