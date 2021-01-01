تيباس ردًا على زيدان: تحجج بالطقس فقط حينما فشل في الفوز !

تعرف على رأي تيباس في أزمة مباراة ريال مدريد وأوساسونا

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، تصريحات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بعد التعادل السلبي مع أوساسونا يوم السبت الماضي في الجولة 18 من الليجا.

ريال مدريد سافر في ظروف مناخية سيئة حتى أنّه اضطر للبقاء 5 ساعات متواصلة داخل الطائرة، ولعب على أرضية غير مناسبة بسبب الثلوج.

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وخرج زيدان عقب التعادل أمام أوساسونا لينتقد طريقة التعامل مع فريقه مشيرًا إلى أنّه لم يكن يجب خوض اللقاء من الأساس.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا مستاء للغاية من النسخة التي يقدمها ريال مدريد للعالم عما حدث معه، لقد تحدثت مع المدير العام يوم الجمعة أكثر من 14 مرة وقلت له لو أنّ الوضع غير مناسب للسفر يمكن العودة لكنّه رفض".

وتابع: "لا أعرف ما هي المعلومات التي وصلت لزيدان، ولكني رأيت منه الكثير من الأعذار بعد أن سارت المباراة على نحو لا يرغب فيه، والحديث عن أزمة السفر حجة أخرى".

رئيس الرابطة أشار إلى أنّ المسؤول عن هذه الأزمة هو ريال مدريد الذي لم يبلغ بصعوبة السفر في ظل هذا الطقس، ولو فعل ذلك لتم تأجيل المباراة.

واختتم: "لو اتصل بي أحد من ريال مدريد وأخبرني بأنّ الأمور سيئة ولا يمكن المغادرة لما حدثت أي أزمة. الوحيد الذي يتحمل ما حدث يوم الجمعة الماضية هو ريال مدريد فقط".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يستطع العودة من بامبلونا واضطر للبقاء هناك ثم سافر إلى قرطبة لخوض مباراة السوبر الإسباني دون العودة للعاصمة.