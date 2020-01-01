تيباس: رحيل ميسي؟ سيؤثر على سمعته، ورحل نيمار وكريستيانو من قبله

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يعلق على الرحيل المنتظر لليونيل ميسي عن صفوف برشلونة.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على صعوبة رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها تيباس لصالح وكالة الأنباء الفرنسية، وأكد خلالها أن رحيل ميسي قد يدمر سمعة الأرجنتيني التي صنعها في برشلونة على مدار 20 عامًا.

وقال تيباس: "لقد كنا سعداء الحظ للاستمتاع بوجود ميسي طوال تلك السنوات، لكن عليه أن يكون حريصًا فيما يفعله بالخطوة التالية".

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وأضاف: "لو قام ميسي بترك برشلونة فأن سمعته التي يملكها الآن ستتعرض للتدمير بسبب تصرفاته بشكل فوري".

وأردف: "صحيح أن ميسي يستطيع الحصول على عروضًا أفضل على المستوى المادي، لكن سمعته التي صنعها في 20 عامًا ستتضرر، أعتقد أنه عليه التفكير في ذلك جيدًا".

وأكمل تصريحاته: "الأمر لن يكون دراميًا فلقد غادر نيمار وكريستيانو من قبله، نيمار لم يجعل الدوري الفرنسي خارقًا، تلك هي الحقيقة فلا يمكن لأي لاعب أن يؤثر على بطولة كاملة".

جدير بالذكر أن رحيل ميسي كان وشكيًا للغاية في الصيف الماضي، بعدما أبلغ الإدارة بشكل رسمي برغبته في الخروج من برشلونة.