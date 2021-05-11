تيباس: بيريز لا يعرف الانتصارات، ودوري السوبر فشل أثناء التحضيرات!

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ويبدي رأيه في دوري السوبر الأوروبي.

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد تحركاته الخاصة ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، على لسانه، وأكد خلالها أن بيريز لا يعرف كيف يفوز بتلك المعارك.

وقال تيباس: "بيريز لا ينتصر أبدًا، والأمر ليس شخصيًا، لكن كل ما في الأمر أن رؤيتي لكرة القدم تختلف لرؤيته".

وكيله: لا أمانع عودة بيل لريال مدريد ولو جلس احتياطيًا بذلك الراتب!

وأضاف: "أنا لا أقف ضده، لكنني أقف مع كرة القدم الأوروبية، وفي النهاية سيكون من الصعب للغاية أن يعترف بخطأه".

وأكمل عن دوري السوبر الأوروبي: "لقد فشل أثناء التحضير له، ودون الأندية الانجليزية لن يستطيعوا تنفيذ أي شيء".

وأنهى كلماته عن الصفقات: "لا أعتقد أن الصفقات الكبيرة ستحدث هذا الصيف، لكن قد يكون هناك بعض التبادلات، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن تيباس كان قد دخل في صراع مع بيريز خلال الأشهر الماضية بسبب خلافات على العديد من الأمور، كان آخرها دوري السوبر الأوروبي.