تيباس معربًا عن قلقه: الدوري السعودي لا يهمني لكن أخشى موقف ناصر الخليفي منه!

رغم تأكيداته أن السعودية لن تتمكن من مضاهاة إسبانيا إلا أن خافيير تيباس يشعر بالقلق

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رغم أن خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، يحاول إخفاء قلقه من الثورة السعودية في عالم كرة القدم إلا أنه اعترف أنه ربما يقلق في حالة واحدة فقط.

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الكثيرون من مسؤولي أوروبا خرجوا معربين عن قلقهم من خطف أندية الدوري السعودي لنجوم من القارة العجوز، إذ نجحت المملكة في ضم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي، نيمار دا سيلفا وغيرهم على مدار الميركاتو الشتوي والصيفي الماضيين.

لكن تيباس يرى أن مهما ضمت السعودية من نجوم، لن تتمكن من مضاهاة الدوري الإسباني إلا أنه قلق من كم الأموال التي تنفق، والتي من شأنها أن تقنع مسؤولي الاتحاد الأوروبي يومًا ما بإمكانية مشاركة نادٍ سعودي في دوري أبطال القارة العجوز.

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وقال تيباس، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الوضع الاقتصادي للأندية الإسبانية بعد نهاية الميركاتو الصيفي: "الدوري الإسباني أنفق أقل مما فعلت السعودية ماليًا وليس بالنسبة لعدد الصفقات، الدوري السعودي لا يعنينا، لكن عليهم أن يعلموا أنه كي يتم تأسيس مسابقة قوية، هناك ما هو أهم بكثير من التوقيع مع لاعبين مميزين، فتاريخ المسابقات والأندية مهم، لذلك لا نرى أن الدوري السعودي حاليًا يشكل خطرًا علينا".

وأضاف: "لكن يمكن أن يكون خطرًا على المدى المتوسط، هذا سيحدث إذا قالوا يومًا ما إنهم يريدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا وضخوا الملايين من أجل تحقيق ذلك، نعم! رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين أكد أنه لن يقبل بحدوث ذلك، لكن إذا تم وضع مبلغ مالي كبير على الطاولة، هل يقبل ناصر الخليفي؛ رئيس رابطة الأندية الأوروبية، بذلك أم لا؟".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي نفى تفكيره في فتح الباب أمام أي نادٍ من خارج القارة للمشاركة في دوري الأبطال، وكذلك نفى ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفكيره في عرض هذا الأمر خلال الوقت الحالي.

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