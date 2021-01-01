تيباس : الجماهير ستعود قريبًا وبارتوميو أضر بسمعة برشلونة

أنباء سعيدة لجماهير الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على طموحه بعودة الجماهير للملاعب من جديد في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

النسخة الحالية من الليجا تقام في غياب الجماهير، بسبب استمرار فيروس كورونا في الانتشار بالبلاد، ولكن الأمور تسير في تحسن ملحوظ.

تيباس قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن انخفاض معدلات الإصابة يبشر بعودة الجمهور مرة أخرى.

وقال خلال تصريحاته"نحن مستعدون لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، لكن علينا التحدث إلى المجلس الرياضي الإسباني بخصوص العدد والموعد النهائي لحدوث ذلك والذي ربما يكون في إبريل أو مايو".

وأضاف:"آمل أن يكون هناك مشجعون في الملاعب خلال المباريات القليلة الأخيرة هذا الموسم، بشرط أن يتم الاتفاق مع الجهات الصحية، ورؤية إذا كان سيتعين علينا الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس".

وفي سياق منفصل تطرق تيباس خلال حديثه، إلى أزمة القبض على جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.

واستكمل حديثه"إنها مشكلة تتعلق بالسمعة، ليست جيدة لبرشلونة أو الدوري الإسباني، في الوقت الحالي لا أستطيع تقييم الحقائق ولكن الضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة لبارتوميو كشخص".

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يذكر أن بارتوميو تم إطلاق سراحه مؤخرًا بشكل مؤقت، مع استمرار توجيه الاتهامات له في فضيحة "بارسا جيت" الشهيرة.