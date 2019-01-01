تياجو سيلفا: نيمار أخطأ وكان جاهزًا لمواجهة ميتز

نجم باريس سان جيرمان تياجو سيلفا يلوم زميله البرازيلي نيمار على بعض الأخطاء التي وقع فيها مع النادي الباريسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب تياجو سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته لعودة مواطنه نيمار للمشاركة في المباريات من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة من الموسم.

وقال سيلفا: "المدير الفني توماس توخيل دومًا ما يتحدث عنه ويقول أنه يعتمد بشكل كبير على نيمار، هكذا كان الوضع".

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وأضاف: "بحسب علمي كان جاهزًا لمواجهة فريق ميتز وموقفه في سوق الانتقالات تسبب في عدم مشاركته، لكن المدير الفني يعتمد عليه بشكل كبير، وعودته هامة بالنسبة لنا جميعًا".

واختتم تصريحاته: "نيمار على علم أنه وقع في العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية لكن الجميع يعلم أن نيته لم تكن سيئة، أتمنى له أن يحظى بموسم عظيم".

جدير بالذكر أن الصيف كان قد شهد مفاوضات كبيرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ونيمار لإعادة النجم البرازيلي للفريق الكتالوني من جديد، لكن طلبات النادي الفرنسي المادية عرقلت الصفقة.