تياجو سيلفا: نشعر بالفخر عند مواجهة ميسي ولن أفكر بكأس العالم الآن

قائد المنتخب البرازيلي يؤكد على اعتزازه وفخره بمواجهة الأسطورة ليونيل ميسي

أكد تياجو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي، أنه يشعر بالفخر لحصوله على فرصة مواجهة ميسي في مباراة البرازيل والأرجنتين المرتقبة.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره الأرجنتيني ودياً يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في السعودية

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وقال تياجو سيلفا في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن لسنا قلقين من مواجهة ميسي والأرجنتين، بل نشعر بفخر لفرصة مواجهته، لن يكون معناً نجم الفريق نيمار، ولكن سنظل نحن البرازيل وهذا ما أظهرناه في كوبا أمريكا".

وواصل: "مباراة البرازيل والأرجنتين دائماً تكون مباراة رائعة، فهي تشهد العديد من الأهداف، ونسبة الفوز فيها دائماً متساوية".

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين البرازيل والأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا في يوليو الماضي وفيها فاز السامبا بهدفين دون رد.

وحول أهدافه الشخصية ورغبته في اللعب بكأس العالم القادم، قال: "سأكذب إن قلت إنني لا أفكر في ذلك الأمر، مازال هناك أمامنا التصفيات فإن لم تتأهل البرازيل لن ألعب".

وأكمل: "أسير خطوة بخطوة أنا الآن في الـ 35 من عمري لا يمكنني التفكير في كأس العالم بالوقت الحالي".

وعن المواجهة المرتقبة بينه وبين رودريجو لاعب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال: "إنه لاعب مذهل بالرغم من صغر سنه، لديه فرصة عظيمة بالتواجد في المنتخب آمل أن يستمتع بها".

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وأتم تصريحاته ضاحكاً: "أتمنى أن يبقيه زيدان على مقاعد البدلاء في مباراتنا امام ريال مدريد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب أمام باريس سان جيرمان، يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.