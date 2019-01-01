تياجو سيلفا عن إصابة نيمار: أحيانًا لا أفهم التحكيم

إصابات في أوقات هامة للفريق الباريسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدافع البرازيلي، وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي، تياجو سيلفا، عن إصابة مواطنه نيمار في قدمه اليمنى.

وتعرض نيمار لإصابة في قدمه أثناء مواجهة ستراسبورج، في كأس فرنسا، ليخرج من اللقاء دون إكماله وقد أكد البعض أنه بكى.

وجاءت إصابة نيمار، في نفس القدم التي تعرض العام الماضي في الإصابة بها وإجراء عملية جراحية أنهت موسمه، ليعود قبل بداية كأس العالم.

سيلفا كشف عن شعور نيمار مؤكداً أنه حزين لأنها جاءت في أهم أوقات الموسم مكررة ما حدث الموسم الماضي.

وأكد مدافع ميلان السابق أن الحكام لا يحمون زملائه بشكل كافي: "في نفس الموقف تعرض نيمار للضرب 3 مرات، والحكم قال أن الكرة تحت أقدام نيمار، ولم يرد أن يطلق الصافرة".

وكالة لكرة القدم مقرها باريس تطلق حملة لجمع تبرعات من أجل استئناف عمليات البحث عن إيميليانو سالا والطيار ديف إبوتسون، ونجحت الحملة حتى الآن في جمع 125 ألف جنيه إسترليني من حوالي 2000 شخص شاركوا في الحملة 🙏👏 pic.twitter.com/gz0QQHIBIl — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وأردف: "لابد من حماية اللاعبين، كل ما يفعله نيمار بالكرة هو الركض، لا أفهم التحكيم أحياناً".

وأبدى البرازيلي تفاؤله بعودة نيمار وماركو فيراتي: "من الصعب دائمًا أن تفقد أهم لاعبي الفريق مثلهم، لكننا أقوياء ونمتلك لاعبين موهوبين يمكنهم القيام بعملهم".

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ويلتقي باريس سان جيرمان غدًا مع ستاد رين في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي التي يحتل صدارتها.