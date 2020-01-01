تياجو: سعيد بقرار ميسي ولم أعلن رحيلي عن بايرن ميونخ

لاعب الوسط الإسباني يثير الغموض حول مستقبله

أنهى تياجو ألكانتارا صمته حول الشائعات المستمرة بخصوص مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

تياجو يدخل في العام الأخير من عقده مع بايرن، دون القيام بالتجديد، مما جذب أنظار ليفربول الذي يعتبر الطرف الأكثر اهتماماً بضمه.

آرسنال كذلك دخل على الخط للتعاقد مع اللاعب، نظراً لحاجة الفريق للمزيد من التدعيمات بخط الوسط، ليخرج صاحب الـ29 سنة لتوضيح الموقف.

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وقال تياجو:"لم أعلن رحيلي لأحد، في كل عام الصحف تضعني بفريق جديد، حتى ولو لم أخرج بنفسي للحديث عن ذلك".

وأضاف:"بالنسبة لي مستقبلي هو مباراة الغد، ولست مهتماً بكل العوامل الخارجية الخاصة بسوق الانتقالات".

وأما عن قرار ليونيل ميسي بالبقاء مع برشلونة:"كان من الرائع رؤيته يعلن الاستمرار، لأن ذلك سيفيد النادي بكل تأكيد، نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها".

وأضاف:"لا يمكنني تقديم أي نوع من التقييم تجاه قراره، إنه قرار شخصي ويجب أن أحترمه، لأننا لا نلعب في نفس الفريق".

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وفي خلال حديثه أشاد تياجو بسيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة، حيث يعتبره النموذج الأفضل لأي لاعب في نفس مركزه، كما مدح زميله دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وجاءت تصريحات تياجو، خلال تواجده بمعسكر المنتخب الإسباني، استعداداً لمواجهة أوكرانيا غداً الأحد في دوري الأمم الأوروبية.