خاص | تياجو متحدثًا عن طفولته ومستقبله: اهتمام برشلونة صدمني

نجم وسط بايرن يتحدث حصريًا لجول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ حوارًا خاصًا مع جول تحدث خلاله عن طفولته ومستقبله.

وقال تياجو أنه كان دائم التنقل مع والده، لاعب كرة القدم البرازيلي مازينيو، ولكنه رغم هذا عاش ذكريات رائعة مع أخيه الذي كان يرافقه دومًا.

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وتحدث صاحب الـ28 عامًا عن قصة انضمامه للبارسا، بقوله "كنت ألعب مع فريق المدينة المحلي في فيجو، إذ رفضت والدتي السماح لي باللعب مع سلتا فيجو لخلافات سابقة بينهم وبين والدي حين كان لاعبًا للفريق، ذهبت لهذا النادي ولعبت هناك مع أصدقائي في المدرسة".

"حظينا بموسم رائع، هزمنا ريال مدريد وسلتا فيجو وديبورتيفو، هزمنا جميع الفرق في إسبانيا. كنا نلعب ضد برشلونة، وبعد المباراة أخبرني والدي أن البارسا يُريد ضمي للموسم القادم، وسألني عن رأيي في الأمر".

"صدمت في تلك اللحظة لأن برشلونة كان فريقًا رائعًا، أخبرني والدي في ذلك الوقت أيضًا أن هناك اهتمامًا من ريال مدريد وعدة أندية أخرى، لكن خياري كان حاسمًا".

تياجو بدأ مسيرته مع الفريق الأول للبارسا عام 2009، لكنه اتخذ قرار الرحيل لألمانيا عام 2013، وقد أوضح خلال حديثه عن اللاعبين أنه يحترم الجميع ويُحاول التعلم من منافسيه، مؤكدًا أنه يهتم بشخصية اللاعب وسلوكه في غرف الملابس أكثر من كرة القدم التي يُقدمها.

وعن مستقبل بايرن خاصة بعد رحيل عدد من النجوم أصحاب الخبرة وعلى رأسهم فرانك ريبيري وآرين روبين، قال الدولي الإسباني "اللاعبون الموجودون في الفريق حاليًا عليهم القيام بهذا الدور".

أضاف "سابقًا، كان معنا أولئك الأساطير، لكن الفريق الآن ضم عددًا من اللاعبين الشباب وآخرين لديهم بعض الخبرة لكنهم أصغر منا سنًا، لذا علينا قيادتهم وأيضًا التعلم منهم. سيكون مزيحًا ممتازًا ونحن متحمسون كثيرًا له".

أخيرًا، أجاب تياجو على سؤال حول قدرته السير على خطوات ريبيري وروبن والبقاء لـ10 مواسم مع الفريق البافاري قائلًا "أنا فقط أحاول الاستمتاع بتلك الوظيفة وبهذه العاطفة التي لدي".

"لا يمكن أن نعلم ما الذي سيحدث خلال 3 سنوات، أنا لا أخطط للمستقبل، أكره الخطط. دعنا نعيش اليوم ونعيش غدًا".

يُذكر أن تياجو خاض ما يقرب من 200 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، وقد فاز معه بـ6 ألقاب للبوندسليجا ولقبين لكأس ألمانيا.