تويتر يسلط الضوء على كرة القدم مع اقتراب كأس العالم قطر 2022

فعالية مهمة قبل انطلاق الحدث المنتظر في نوفمبر القادم

مع الشغف الواسع لكرة القدم على تويتر في المنطقة العربية والعالم، والحماس المتزايد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، حيث رصدت المنصة أكثر من 53 مليون تغريدة حول كرة القدم والبطولة منذ عام وحتى اليوم.

استضافت شركة تويتر فعالية في نادي النصر لكرة القدم (مرسول بارك) في المملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على محادثات كرة القدم على المنصة وتوضيح قيمتها للعلامات التجارية والشركات العاملة في مجال الإعلان والتسويق.

وهدفت الفعالية بعنوان TwitterIsWhereFootballLives# (تويتر هو مكان محادثات كرة القدم) لتشجيع العلامات التجارية على الاستفادة من المحادثات الكروية المتزايدة والاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم والذي سيتابعه ملايين المشجعين حول العالم.

وركز الحدث على الطرق التي يمكن للعلامات التجارية من خلالها التواصل مع اللحظات الثقافية التي يتحدث عنها الناس والتفاعل معهم بالوقت الأنسب وبشكل لحظي.

وكان تويتر قد قام بإجراء استطلاع ميداني بالتعاون مع شركة GWI المختصة لفهم ما يفكر فيه الناس حول كأس العالم بشكل أفضل.

وتحدثت الشركة مع أكثر من 12 ألف شخص في 12 سوقًا بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانتهى الاستطلاع ببعض النتائج أبرزها أن أكثر من 261 مليون شخص على تويتر يتابع صانع محتوى أو مؤثر رئيسي واحد على الأقل في مجال كرة القدم، الأمر الذي يعكس قيمة محتملة وفرصة للعلامات التجارية التي تتطلع للتفاعل من الجماهير المحبة لكرة القدم.

وكشف الاستطلاع أن الارتباط الثقافي يشكل نسبة 23٪ من قرار الشراء لدى الأشخاص، كما أكّد 78٪ ممن شملهم البحث من مشجعي كأس العالم على أنهم يستطيعون العثور على محتوى عبر تويتر غير متوفر على أي منصة أخرى، مما يعني أن العلامات التجارية المرتبطة بكرة القدم وكأس العالم ستصل إلى جمهور أكثر تقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال أنطوان كايروني، رئيس قسم الإيرادات في تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعتبر محادثات كرة القدم هي الأبرز على المنصة الآن، خاصة تلك حول بطولة كأس العالم. الحوار الكروي على تويتر هو الأكبر من أي وقت مضى. لقد شهدنا ارتفاعًا بنسبة 74٪ في المتوسط الشهري ​​للمحادثات المتعلقة بكرة القدم مقارنةً بالأشهر الـ 12 السابقة منذ شهر مارس، ووفقًا لذلك، يتحتم على العلامات التجارية التخطيط المبكر للعب الدور المحوري اللازم في محادثات كأس العالم والارتباط بها لتحقيق أكبر استفادة من خططها التسويقية".

وتشجّع المنصة العلامات التجارية على استخدام الحلول التي توفرها مثل "Amplify Sponsorship" الذي يربط العلامات التجارية بالمحتوى المتميز، حيث يعتبر 72٪ من الأشخاص على تويتر المقاطع المرتبطة بالرياضة مميزة وجذابة.

ولدى العلامات التجارية فرصة عرض فيديو ترويجي Pre-Roll قبل بدء المحتوى المتميز الذي يوفره أكثر من مائتي شريك.

كما يمكن للعلامات التجارية التركيز على محادثات أو مواضيع معينة من خلال "Takeover Ads" وغيره من الحلول.

وأضاف كايروني: "تويتر هو المكان الذي تظهر فيه ملخصات المنافسات أولًا، ليس فقط خلال الفعالية المباشرة ولكن عبر الأيام والأسابيع التي تليها، لذا فإن احتمالية جذب اهتمام مشجعي كرة القدم عالية جداً".

وتابع:" علاوة على ذلك، وجدنا ارتباطًا قويًا بين اهتمامات وسلوكيات محبي كرة القدم على تويتر، حيث أن احتمالية تفاعلهم مع العلامات التجارية والمواضيع الأخرى مثل السياحة والتكنولوجيا القابلة للارتداء والسيارات والأحذية والهواتف الذكية أعلى بنسبة 78-82٪".

جدير بالذكر أن المعلق الرياضي السعودي الشهير مشاري القرني قام باستضافة الحدث الذي تضمن تجارب مختلفة للحضور.

كما عقد تويتر جلسة حوارية ناقشت عدد من الرؤى مع متحدثين من الخطوط الجوية السعودية وشركة مياه بيرين وتطبيق فلاورد الذين تبادلوا تجاربهم في التواصل مع الجماهير حول الرياضة وكرة القدم.

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