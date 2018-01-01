توني كروس يدخل تاريخ كأس العالم للأندية بإنجاز غير مسبوق

نجم ريال مدريد توني كروس على موعد مع رقم قياسي جديد في مونديال الأندية

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد النجم الألماني توني كروس لخوض نهائي كأس العالم للأندية، أمام فريق العين، ليكون هذ هو خامس نهائي لكروس في هذه البطولة.

كروس خاض النهائي مع فريق بايرن ميونيخ عام 2013، وتوج معهم باللقب في المغرب، ثم خاض ثاني نهائي له مع ريال مدريد عام 2014 في المغرب أيضًا وتوج معهم باللقب.

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في عام 2016 توج كروس بالبطولة مع ريال مدريد في اليابان، وفي العام الماضي 2017 توج مع الملكي بلقبه الرابع في البطولة بالإمارات.

وإذا نجح ريال مدريد في الفوز على مضيفه العين الإماراتي، سيكون هذا هو اللقب الخامس له شخصيًا، في رقم غير مسبوق.

يذكر أن كروس المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ.