توني كروس لاعب العام في ألمانيا

تألق توني كروس مع ريال مدريد يتوجه في نهاية 2019

توج متوسط الميدان الألماني ونجم ريال مدريد توني كروس بجائزة لاعب العام في ألمانيا، تلك المقدمة من مجلة جي كيو العالمية.

وجاء ذلك بعدما استمر توني كروس في النسق التصاعدي لأدائه في النصف الأول من الموسم الحالي مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن توني كروس قد حصل على جائزة لاعب العام في حفل خاص أقيم مساء أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين.

وقام توني كروس بنشر صورته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام والتي التقطت له في الحفل خلال استلام الجائزة، وعلق عليها قائلًا: "ليلة رائعة، أنا سعيد جدًا بهذه الجائزة".

ويلعب توني كروس دورًا كبيرًا في محاولات ريال مدريد لاستعادة مستواه المميز من جديد مع زين الدين زيدان بعد انطلاقة الموسم التي لم تكن جيدة.

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يذكر أن توني كروس قد جدد عقده مع ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي إلى غاية العام 2023 بعدما أبدى زيدان ثقته فيه كأحد أهم رجال مشروعه.