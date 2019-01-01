الطرابلسي: تونس ليس لديها لاعب مهاري والمشكلة تزيد بسبب قرار الاتحاد

حاتم الطرابلسي يحذر الجامعة التونسية لكرة القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتهم حاتم الطرابلسي؛ نجم الكرة التونسية السابق، الجامعة التونسية لكرة القدم بالتأثير على مستوى المنتخب الوطني، محذرًا من قرار اعتبار اللاعبين المغاربة محليين.

كانت الجامعة التونسية قد أصدرت قرارًا في منتصف الموسم الماضي بقيد اللاعبين المغاربة في قائمة الفريق التونسية كلاعبين محليين.

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وقال الطرابلسي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" القطرية، عقب اللقاء: "تونس تفتقد اللاعب صاحب المهارة الفنية العالية، والاتحاد قرر فتح دخول اللاعبين المغاربة إلى الدوري التونسي دون تقييد، فتصبح الأندية التي لديها الأموال تلعب بـ11 لاعب أجنبي، هذه مشكلة، اللاعب الشاب ذو الـ16 و17 سنة لن يحصل على فرصة، والأندية ستبحث عن اللاعبين الجاهزين، من قبل كان يحدث هذا في مركز حراسة المرمى فقط ثم تم منعها بعد حدوث مشكلات في هذا المركز بالأندية الكبيرة".

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وأضاف: "هذا القرار سيظهر تأثيره السلبي في المستقبل، الأندية الست الكبيرة ستكون لديها الأولوية في جلب لاعبين مغاربة، لأن لديهم أموال، رغم أنهم المصدر الأول لتمويل المنتخب باللاعبين، هذا خطر على اللاعب الشاب وعلى مستقبل المنتخب بشكل عام".

يذكر أن تونس لم تحقق الفوز أمام نيجيريا منذ نهائي كأس أفريقيا 2004، وقتما تغلبت عليها في النهائي بركلات الترجيح.