الخنيسي: وضع مدغشقر أفضل منا لكننا سنعوض جماهيرنا

منتخب تونس أمام المفاجأة مدغشقر، فهل تستمر المفاجآت؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعتبر طه ياسين الخنيسي؛ مهاجم منتخب تونس، مواجهة مدغشقر هي كارت مصالحة بين الفريق والجماهير التونسية، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة تعويض لهم عن أداء دور المجموعات.

نسور قرطاج يلاقون المنتخب الملغاشي غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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وقال الخنيسي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الجميع يعيش حالة كبيرة من التركيز، ندرك تمامًا أن مواجهة مدغشقر مصيرية، ونعلم أنها ستكون صعبة للغاية على كلا الفريقين، لكننا جاهزون من الناحية البدنية والفنية، وسنظهر بنفس الروح التي واجهنا بها غانا".

وأضاف: "قد يكون المنتخب الملغاشي وضعه أفضل منا، لأنه حصل على أيام راحة أكثر منا إلا أننا سنقاتل لتخطي هذه المباراة، لتكون بمثابة تعويض لجماهيرنا عن الأداء الذي ظهرنا به في دور المجموعات".

يذكر أن تونس تأهلت لربع النهائي بعدما تغلب على غانا في ركلات الترجيح بعدما تعادلا في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية 1-1، بينما حقق مدغشقر المفاجأة بإقصاء الكونغو بركلات الترجيح كذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.