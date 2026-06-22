تونس ضد هولندا: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة تونس ضد هولندا في 25 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ومعلومات أخرى

يدخل منتخب هولندا بقيادة رونالد كومان المباراة الأخيرة في دور المجموعات بثقة كبيرة بعد فوزه الساحق 5-1 على السويد، عقب تعادله 2-2 مع اليابان. وقد أظهر الجانب الأيمن للهولنديين فعالية كبيرة، حيث شكل الظهير الأيمن لإنتر ميلان، دينزل دومفريس، تهديدًا مستمرًا بفضل انطلاقاته المتداخلة وتناغمه الفعال مع كودي جاكبو.

وقد خرجت «نسور قرطاج» التونسية رياضيًا بالفعل من البطولة بعد هزيمتين متتاليتين ثقيلتين أمام السويد (5-1) واليابان (4-0)، لذا فإنها تلعب هنا من أجل الكرامة فقط بعد حملة مضطربة أقالت خلالها المدرب صبري لاموشي عقب الهزيمة أمام السويد، وعيّنت الأسطورة الفرنسية هيرفي رينارد.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب التونسي

يعتمد منتخب تونس على لاعب الوسط وقائد الفريق إلياس سخيري، والمحرك الإبداعي هانيبال مجبري، والجناح الديناميكي إلياس أشوري. وقد تخلت عنهم الانضباطية الدفاعية والتنظيم المعتادان في الجولتين الافتتاحيتين، لذا من المرجح أن يجهز المدرب الجديد رينارد فريقه لإحباط هولندا في المباراة التي ستودع فيها تونس البطولة.

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أبرز لاعبي هولندا ومدربها

لا يزال القائد فيرجيل فان ديك العمود الفقري للدفاع الهولندي. وسيقود اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يتمتع بخبرة واسعة، تشكيلة شابة ومثيرة.

تتمتع هولندا بمركز الظهير الأيمن القوي بفضل دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان، الذي سجل تمريرتين حاسمتين في فوز هولندا الساحق 5-1 على السويد.

وفي وسط الملعب، كل شيء يمر عبر «مترونوم» فريق برشلونة، فرينكي دي يونغ. وتتمثل مهمة المدرب رونالد كومان (63 عامًا) في قيادة أحد أكثر المنتخبات التي لم تحقق النتائج المرجوة في كأس العالم إلى أول لقب في تاريخه.

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التشكيلة المتوقعة لتونس

داهمن؛ برون، تالبي، ريكيك؛ فاليري، بن سليمان، شكيري، عبدي؛ سعد، مجبري؛ تونكتي.

التشكيلة المتوقعة لهولندا

فيربروغن؛ دومفريس، فان هيك، فان ديك، فان دي فين؛ جرافنبرخ، دي يونج، رايندرز؛ مالين، بروبي، جاكبو.

تشكيلة تونس المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: صبري بن هيسن (نجم الساحل)، عبد الموهيب شاماخ (النادي الأفريقي)، أيمن داهمن (CS صفاقس).

المدافعون: علي عبدي (نيس)، أديم أروس (كاسيمباسا)، محمد أمين بن حميدة (الأمل)، ديلان برون (سيرفيت جنيف)، رائد شيخاوي (يو إس موناستير)، موتاز نفاتي (نوركوبينغ)، عمر ريك (إن كيه ماريبور)، مونتاسر تالبي (لوريان)، يان فاليري (يونغ بويز برن).

لاعبو خط الوسط: مرتضى بن عوانيس (كاسيمباسا)، أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي)، إسماعيل غربي (أوغسبورغ)، راني خضيرة (يونيون برلين)، محمد حاج محمود (لوغانو)، هانيبال مجبري (بيرنلي)، إلياس شخيري (اينتراخت فرانكفورت).

المهاجمون: إلياس أشوري (كوبنهاغن)، خليل عياري (باريس سان جيرمان)، فراس شاوات (النادي الأفريقي)، ريان اللومي (فانكوفر وايتكابس)، حازم ماستوري (دينامو ماخاتشكالا)، إلياس سعد (هانوفر 96)، سيباستيان تونكت (سلتيك).

تشكيلة هولندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: بارت فيربروغن (برايتون)، مارك فليكن (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند)

المدافعون: ناثان آكي (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)، جوريل هاتو (تشيلسي)، يان بول فان هيك (برايتون آند هوف ألبيون)، جوريان تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)

لاعبو الوسط: رايان جرافنبرخ (ليفربول)، فرينكي دي يونج (برشلونة)، تون كوبماينرز (يوفنتوس)، نوح لانغ (غالطة سراي)، تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)، مارتن دي رون (أتالانتا)، غوس تيل (بي إس في)، كوينتين تيمبر (مرسيليا)، ماتس ويفر (برايتون آند هوف ألبيون)

المهاجمون: براين بروبي (سندرلاند)، ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، دونييل مالين (روما)، كريسينسيو سمرفيل (وست هام يونايتد)، ووت ويغهورست (أياكس).

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أخبار الفريق والتشكيلة

تدير تونس شؤونها بشكل مؤقت عقب إقالة صبري لاموشي بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام السويد. لا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة في صفوف الفريق، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب هولندا رونالد كومان. لا توجد إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة مدرجة في البيانات المتاحة في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. سيتم إضافة المزيد من المعلومات عن التشكيلة فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل تونس في حالة سيئة، حيث سجلت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها هي الهزيمة بنتيجة 5-1 أمام السويد في تصفيات كأس العالم يوم 15 يونيو، وهي النتيجة التي أدت أيضًا إلى إقالة مدربها الرئيسي. وقبل ذلك، خسرت تونس 5-0 أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وخسرت 1-0 أمام النمسا يوم 1 يونيو. ويشكل التعادل السلبي مع كندا والفوز الصعب 1-0 على هايتي النتائج الإيجابية الوحيدة للمنتخب خلال تلك الفترة. وسجلت تونس هدفين فقط بينما استقبلت شباكها 12 هدفاً في تلك المباريات الخمس.

سجلت هولندا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع اليابان في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو، وهي المباراة التي تقدمت فيها مرتين قبل أن تستقبل هدفاً بضربة رأس في الدقائق الأخيرة. وقبل ذلك، فازت هولندا على أوزبكستان 2-1 في مباراة ودية يوم 8 يونيو، وخسرت 1-0 أمام الجزائر يوم 3 يونيو. ويكمل سلسلة المباريات الخمس تعادل مع الإكوادور وفوز 2-1 على النرويج. وسجلت هولندا سبعة أهداف واستقبلت خمسة أهداف خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

تونس المباراة الأخيرة هولندا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار تونس 1 - 1 هولندا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

انتهت المواجهة الوحيدة المسجلة بين هذين الفريقين بالتعادل 1-1، في مباراة ودية أُقيمت في 11 فبراير 2009، حيث كانت تونس هي الفريق المضيف. وبوجود مباراة واحدة فقط في قاعدة البيانات، لا يمكن استخلاص أي نمط عام من سجل المواجهات المباشرة.

الترتيب

في المجموعة F من كأس العالم 2026، تحتل تونس حالياً المركز الرابع، بينما تحتل هولندا المركز الثالث.