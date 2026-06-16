تونس ضد اليابان: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 بي بي في إيه

ستنطلق مباراة تونس واليابان في 20 يونيو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 21 يونيو 2026 الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

Getty images

تونس ضد اليابان: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في شمال شرق المكسيك آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من المجموعة F التي تشهد منافسة شديدة للغاية. بعد جولة افتتاحية حذرة وذات رهانات عالية، تقلص هامش الخطأ في ملعب مونتيري (Estadio BBVA) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى نويفو ليون مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المرهقة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب تونس أن يحدد بسرعة تشكيلة تعتمد على الصلابة الدفاعية والتنظيم. سيعتمد على نواة فريقه المتمرسة والمنضبطة لإعادة التوازن، وإغلاق مناطق الانتقال المركزية، وتعطيل إيقاعات الاستحواذ الفنية لخصومهم. في المقابل، يقف أمامهم منتخب اليابان المبدع والديناميكي بقيادة هاجيمي مورياسو. بعد أن أظهر "الساموراي الأزرق" بالفعل تميزه الفني وقدرته على التكيف التكتيكي على الساحة العالمية، يمتلك الفريق خطة لا هوادة فيها مبنية على التمرير السلس والسريع والضغط الخطير الذي يزدهر عندما تتطلب اللحظة دقة فائقة في الثلث الأخير من الملعب.

تعد هذه المواجهة، التي ستقام في ملعب مونتيري المتطور في غوادالوبي، بمباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مناطق الانتقال المركزية، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والسرعة الرأسية العناصر الحاسمة. ستنظر تونس إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لإظهار تنظيمها التكتيكي واستغلال فرص الكرات الثابتة، بينما تدخل اليابان الملعب حريصة على تسخير لعبها الجناحي المتفجر ومعاقبة أي ثغرات دفاعية في صفوف الفريق الشمال أفريقي. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة F على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

السويد 5-1 تونس

عانت تونس من بداية صعبة ومؤلمة في مشوارها بكأس العالم، حيث خسرت 5-1 أمام منتخب السويد الذي لعب بفعالية في ملعب مونتيري. كافح الفريق الشمالي الأفريقي لتأسيس أي قاعدة دفاعية حقيقية في وقت مبكر، حيث تجاوزت الحركة السريعة والقوية للخط الأمامي السويدي مرارًا وتكرارًا خط دفاعهم المنخفض. في حين أظهرت تونس لمحة قصيرة من القتال التكتيكي في الشوط الثاني، إلا أن انضباطها الهيكلي تلاشى تحت الضغط المستمر. تدخل تونس الجولة الثانية في قاع المجموعة F، وتحتاج إلى حل نقاط الضعف الدفاعية الكبيرة للحفاظ على أحلامها في التأهل.

Getty Images

هولندا 2-2 اليابان

أظهر لاعبو هاجيمي مورياسو مرونة تكتيكية هائلة وقدرة كبيرة على الصمود ليحققوا تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 أمام المنتخب الهولندي القوي في دالاس. تساوى "الساموراي الأزرق" مع الهولنديين في مباراة سريعة الوتيرة، مستفيدين من براعتهم الفنية وانتقالاتهم السلسة لتهديد القوة الأوروبية باستمرار. ورغم تعرضهم لضغط شديد في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن تشكيل الهجمات المرتدة العنيد والانتعاش الذهني المنضبط لليابان ضمن لهما تقاسم النقاط، مما وفر لهما دفعة نفسية قوية قبل مواجهتهما في مونتيري.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

تونس (الإدارة المؤقتة): إدارة الأزمات وإعادة بناء العمود الفقري الدفاعي

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراءً تاريخياً قاسياً بعد مباراة واحدة فقط من انطلاق البطولة، حيث استغنى عن المدرب صبري لاموشي عقب الهزيمة الكارثية 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية. في واحدة من أسرع حالات إقالة المدربين في تاريخ كأس العالم الحديث، يجب على الجهاز الفني المؤقت التركيز فوراً على الحد من الأضرار النفسية وتحقيق الاستقرار الهيكلي للحفاظ على حلم تونس في البطولة.

أمام محرك ياباني متفوق تقنيًا وسريع التمرير، والذي بدا حادًا للغاية أمام هولندا، فإن أي تكرار للأخطاء الفردية والتتبع السلبي الذي شوهد في الجولة الأولى سيكون قاتلاً. يجب أن تركز التعديلات التكتيكية الفورية للمدرب المؤقت على التراجع إلى خط دفاعي منخفض ومتماسك لإصلاح العمود الفقري الدفاعي المكسور. لا يمكن للاعبي خط الوسط إليس شخيري وهانيبال مجبري ترك ثغرات بين الخطوط؛ يجب أن يلعبوا بانضباط تام لتضييق المساحات وحماية قلب الدفاع ومتابعة لاعبي خط الوسط المتأخرين. علاوة على ذلك، عندما تستحوذ تونس على الكرة، يجب أن تكون هيكلية الانتقال إلى الهجوم مباشرة للغاية. بدلاً من محاولة بناء الهجمات ببطء مما يدعو اليابان إلى الضغط المضاد المكثف، يجب على نسور قرطاج أن تسعى إلى إرسال كرات طويلة عمودية سريعة لتخفيف الضغط على خط دفاعها.

اليابان (هاجيمي مورياسو): الدقة في الثلث الأخير والعرض المستمر

لا يحتاج هاجيمي مورياسو إلى إصلاح خطة الانتقالات شديدة المرونة والتي تعتمد على الاستحواذ والتي حققت تعادلاً مثيراً 2-2 ضد هولندا في دالاس، لكنه يجب أن يعالج الدقة في الثلث الأخير اللازمة لكسر دفاع خصم متأثر بشدة. على الرغم من مواكبة الهولنديين في كل شيء بفضل التمريرات السريعة، يجب على اليابان التأكد من عدم الاعتماد المفرط على الأنماط المركزية عند مواجهة دفاع منخفض.

أمام الدرع الدفاعي التونسي - الذي سيتم تعزيزه بشدة بعد الأداء الدفاعي المروع في الجولة الأولى - ستكون المساحات المركزية مزدحمة للغاية. من المرجح أن يركز تعديل مورياسو الأساسي على التمريرات العرضية. بدلاً من السماح للاعبي الوسط بالانجرار إلى هياكل الاستحواذ البطيئة والدائرية في الثلث الأوسط، يجب على "الساموراي الأزرق" تحريك الكرة بسرعة رأسية أعلى بكثير. سيكون الاستفادة من السرعة المتفجرة والمباشرة للاعبين الجناحين مثل تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما لتمديد خط الدفاع التونسي بشكل قوي أمراً حاسماً لخلق تمريرات عرضية عالية القيمة، متجاوزين الفخاخ المركزية تماماً.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب تونس

للحفاظ على حظوظهم في البطولة، يجب على الجهاز الفني إحداث تحول نفسي سريع مع الاعتماد بشكل كبير على ركائزهم التكتيكية الأساسية.

سيتحمل القائد إلياس شخيري مرة أخرى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تنظيم خط الوسط، وسيكون عبء العمل الدفاعي الملقى على عاتقه هائلاً في محاولته لتثبيت هيكل دفاعي متصدع. وتتركز الاهتمامات الرئيسية في وسط الملعب والثلث الأخير، حيث يُتوقع أن يُجري الفريق تعديلات في التشكيلة لإضفاء المزيد من الصلابة الدفاعية والسرعة في المراحل الانتقالية. يعمل لاعبا خط الوسط أنيس بن سليمان وهانيبال مجبري جاهدين لفرض تشكيلة تكتيكية أكثر إحكاماً، بينما يتنافس لاعبو الأطراف المبدعون مثل إلياس أشوري والشابإسماعيل غاربي على الأدوار الأساسية لتوفير منافذ هجومية أكثر حدة لتخفيف الضغط على خط الدفاع.

أخبار منتخب اليابان

يواجه هاجيمي مورياسو معضلة اختيار أكثر إيجابية بكثير وهو يستعد لفريقه للبناء على تعادله المثير 2-2 في المباراة الافتتاحية ضد هولندا. خرج "الساموراي الأزرق" من معركته عالية الوتيرة في دالاس بزخم كبير، ولأن مورياسو اضطر إلى استبعاد لاعبين رئيسيين مصابين مثل كاورو ميتوما من قائمة البطولة النهائية تمامًا، فإن تركيزه يبقى منصبًا بشكل صارم على تعظيم الخيارات المتاحة له.

سيتحمل محرك خط الوسط آو تاناكا مسؤولية كبيرة في تثبيت وسط الملعب، ومن المرجح أن يشكل ثنائي محوري عالي الطاقة ومقاوم للضغط مع كايشو سانو. تكمن المرونة التكتيكية الحقيقية في الثلث الهجومي؛ مع تثبيت دايتشي كامادا في دور صانع الألعاب بعد تسجيله هدف التعادل الدرامي في الدقيقة 88 ضد هولندا، فإن الأسلحة الديناميكية على الأجنحة مثل تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان مستعدة لتوسيع الملعب. في المقدمة، يمكن لمورياسو أن يقوم بتناوب خياراته في مركز الهجوم لإرهاق خطوط الدفاع الشمال أفريقي، مع ضغط قوي من أياسي أويدا ودايزن مايدا لإضفاء طاقة ضغط لا هوادة فيها وسرعة عمودية منذ صافرة البداية.

Getty Images

المواجهات الرئيسية بين تونس واليابان

عمر ريكك ضد أياسي أويدا

على الرغم من انهيار النظام الدفاعي التونسي في الخسارة 5-1 أمام السويد، برز المدافع عمر ريكك كنقطة مضيئة نادرة بعد أن سجل هدفاً رائعاً بضربة رأس في الشوط الأول من عرضية هانيبال مجبري. ولكي تمنح "نسور قرطاج" فرصة للمنافسة في ملعب مونتيري، يجب على ريكك أن يترك هذا الزخم الهجومي وراءه ويركز كلياً على تثبيت خط الدفاع المتداعي، مع الحفاظ على وعي مكاني لا تشوبه شائبة لتجنب انقطاع التواصل المكلف الذي عانى منه الفريق في مباراته الافتتاحية.

المكلف باختباره هو مهاجم فينورد أياسي أويدا، النقطة المحورية الخطيرة في خط هجوم هاجيمي مورياسو. في حين أظهرت اليابان شخصية لا تصدق لتعود مرتين من الخلف وتضمن تعادلًا 2-2 ضد هولندا، سيرغب أويدا في إحداث تأثير أكثر حدة في اللعب المفتوح بعد مباراة افتتاحية حذرة في دالاس. يتفوق أويدا في تثبيت المدافعين القويين جسديًا وخلق مساحة للاعبين الثانويين الديناميكيين؛ يجب على ريكيك الحفاظ على تركيز مطلق وانضباط هيكلي صارم في المناطق المركزية لمنع المهاجم الياباني من الدوران وتمرير الكرة إلى الجناحين المتأخرين.

هانيبال مجبري ضد آو تاناكا

يُعد هانيبال مجبري الشرارة العاطفية والمحور الإبداعي لخط وسط المنتخب التونسي، وقد قدم حبل نجاة حيويًا أمام السويد بتمريرته الحاسمة والمثيرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. أما في المباراة ضد اليابان، فسوف يتضاعف عبء عمله التكتيكي بشكل كبير. يجب على هانيبال أن يوازن بين غريزته الهجومية الطبيعية ومتابعته الدفاعية المكثفة، حيث سيتراجع إلى العمق لإغلاق المساحات في وسط الملعب ومنع خط وسط اليابان المتحرك من تشكيل مجموعات تمريرات قصيرة عالية السرعة.

يبحث آو تاناكا عن فرض هذا الإيقاع، وهو الذي يتحمل مسؤولية هائلة في قلب خط وسط اليابان بعد انسحاب القائد المخضرم واتارو إندو بسبب الإصابة. إلى جانب كايشو سانو، لعب تاناكا دوراً أساسياً في مساعدة "الساموراي الأزرق" على مجاراة هولندا في الانتقالات. إذا أتيح لتاناكا الوقت والمساحة لتثبيت الثلث الأوسط بالوتيرة التي يفضلها، فسوف يقطع خطوط تونس بسهولة بفضل توزيعه المتميز للكرة ويطلق العنان لتهديدات قوية من الأجنحة مثل تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان لكشف نقاط ضعف خط الدفاع الشمال أفريقي.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة F؟

بعد الجولة الأولى من المباريات، اتخذت المجموعة F ديناميكية متباينة، مما يجعل الجولة الثانية بمثابة قدر ضغط حقيقي لكلا الفريقين. تدخل تونس هذه المباراة في مونتيري وهي في قاع المجموعة برصيد صفر نقطة (فارق أهداف -4) بعد هزيمة قاسية بنتيجة 5-1 أمام السويد. في المقابل، تحتل اليابان مركزًا أكثر استقرارًا، برصيد نقطة واحدة (فارق أهداف 0) بعد تعادلها المثير والمثابر 2-2 مع هولندا.

مع مواجهة السويد وهولندا في الطرف الآخر من الجدول، فإن هذه المواجهة المباشرة هي نقطة التحول الحاسمة لسيناريوهات كلتا الدولتين قبل المباريات الأخيرة في المجموعة.

إذا فازت اليابان

فوز فريق هاجيمي مورياسو سيرفع رصيد "الساموراي الأزرق" إلى أربع نقاط، مما يضعهم على شفا التأهل إلى دور الـ32. اعتمادًا على نتيجة مباراة السويد وهولندا، قد يضع الفوز اليابان في موقع متميز للتنافس على صدارة المجموعة F. والأهم من ذلك، أنه سيمنحها رفاهية الاكتفاء بالتعادل في الجولة الأخيرة ضد السويد لضمان التأهل، بينما سيجمد تونس عند صفر نقطة ويدفع الفريق الشمال أفريقي إلى حافة الإقصاء الحسابي.

إذا فازت تونس

إذا تمكن رجال صبري لاموشي من تجاهل الضجيج وحصد النقاط الثلاث، فسيعيد ذلك آمالهم في البطولة إلى نقطة الصفر ويجعل المنافسة في المجموعة مفتوحة على مصراعيها. وإذا وصلت تونس إلى ثلاث نقاط، فستعود إلى سباق التأهل، مما يمنحها دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة ضد هولندا. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة، مما يجعلها تتراجع إلى ما دون تونس ويجبر "الساموراي الأزرق" على خوض مباراة نهائية تحت ضغط كبير ويجب الفوز بها ضد السويد، القوة الضاربة في المجموعة، فقط للحصول على فرصة للتأهل.

سيناريو التعادل

وإذا انتهت المباراة بالتعادل مرة أخرى، فسترتفع رصيد اليابان إلى نقطتين، بينما ستحصل تونس على نقطة واحدة تمنحها فرصة حيوية للبقاء في المنافسة، مما يجعل مصير المجموعة بأكملها يتحدد في الجولة الأخيرة التي ستكون فوضوية وحاسمة. التعادل يبقي كلا البلدين على قيد الحياة من الناحية الحسابية، لكنه يقلص هامش الأمان بشكل كبير. في هذه الحالة، ستخوض اليابان مواجهتها مع السويد وهي تعلم أن الفوز ضروري على الأرجح لضمان احتلال أحد المركزين الأولين والتأهل تلقائياً، بينما ستواجه تونس ضغطاً شديداً مماثلاً وتحتاج إلى الفوز على هولندا، حيث ستحتاج أيضاً إلى فارق أهداف كبير لتجنب الاعتماد على معايير التعادل المعقدة في تحديد المركز الثالث.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب تونس المدرب صبري لاموشي، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في التشكيلة حاليًا. لم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تخوض اليابان المباراة بقيادة هاجيمي مورياسو، ولا توجد أي إصابات أو إيقافات مؤكدة في البيانات المتاحة. لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن التشكيلة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل تونس في حالة سيئة، حيث سجلت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. كانت آخر مباراة لها هي الخسارة 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 15 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 5-0 أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وخسرت 1-0 أمام النمسا يوم 1 يونيو. ويشكل التعادل السلبي مع كندا والفوز 1-0 على هايتي النتائج الإيجابية الوحيدة في تلك السلسلة. وسجلت تونس هدفين فقط بينما استقبلت 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

تظهر سجلات اليابان الأخيرة أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع هولندا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، فازت على أيسلندا 1-0 في 31 مايو، وهزمت إنجلترا 1-0 في ويمبلي في مارس، وفازت 1-0 على اسكتلندا في نفس الفترة الدولية. ويختتم سلسلة المباريات الخمس فوز 3-0 على بوليفيا في نوفمبر 2025. وسجلت اليابان سبعة أهداف واستقبلت هدفين خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين هذين الفريقين بفوز اليابان 2-0 في مباراة ودية أقيمت في 17 أكتوبر 2023، على أرض اليابان. في المباريات الأربع المسجلة، تتمتع اليابان بميزة واضحة، حيث فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتونس. جاء فوز تونس الوحيد في مباراة ودية يوم 14 يونيو 2022، عندما تغلبت على اليابان 3-0 على الأراضي اليابانية. يعود أول لقاء في قاعدة البيانات إلى كأس العالم 2002 في 14 يونيو، عندما استضافت تونس اليابان وخسرت 2-0.

الترتيب



