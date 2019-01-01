مدرب تونس: لم يكن هناك وقت للتدريب قبل مواجهة السنغال

هل يحقق تونس الفوز ويصعد للمباراة النهائية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فريد بن بلقاسم، مساعد مدرب منتخب تونس، على أنه لم يكن هناك وقت لتدريب نسور قرطاج بشكل جيد قبل لقاء السنغال.

تونس ستواجه السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

بلقاسم قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": بطبيعة الحال لم يكن أمامنا وقت للتدريب، ولكن التركيز كان على تدريبات الاستشفاء، من أجل استرجاع الأنفاس،

مدرب تونس تابع: "مباراة اليوم مختلفة عن الأخرى، والمنافس لديه خصيات أخرى، ونسعى للتأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم بلقاسم تصريحاته قائلًا: "تغييران اضطرارين ولكن اللاعبين البدلاء سيعوضوا غياب كشريدة وشعلالي".

المنتخب التونسي يسعى للصعود إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الوصول آخر مرة عام 2004، بالبطولة التي حصل عليها.