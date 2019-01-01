الاتحاد التونسي: لن نصمت على تجاوزات كاف في مواجهة السنغال

الجامعة التونسية تشكو الاتحاد الأفريقي إلى فيفا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حامد المغربي؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الجامعة التونسية ستتخذ خطوات تصعيدية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إثر ما وصفه بالتجاوزات خلال مواجهة السنغال.

نسور قرطاج كانوا قد خسروا لقاء نصف نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 أمام أسود التيرانجا بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، في لقاء أهدر به كلا الفريقين ضربة جزاء لكل منهما.

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وقال المغربي، خلال تصريحات تليفزيونية: "لن نصمت على أخطاء كاف أكثر من ذلك، الأمر لا يتوقف فقط عند عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لتونس أمام السنغال، بل أنه قبل اللقاء لم يتم الإعلان عن حكام الفيديو ثم تم تغيير أحدهم بآخر، لأسباب لا نعلمها، سنلجأ للاتحاد الدولي وسنواصل الخطوات التصعيدية ضد الاتحاد الأفريقي، للمحافظة على حقوق تونس".

وأضاف: "انتظرنا ولم نتخذ خطواتنا عقب اللقاء مباشرة، حتى نتثبت من الأمر، وتأكدنا من أن هناك تحريض ضدنا، خاصة وأن تجاوزات الاتحاد الأفريقي مع تونس سواء أندية أو منتخب كنهائي دوري الأبطال بين الترجي الوداد كثيرة، ولن نصمت بعد الآن".

يذكر أن تونس تلاقي نيجيريا حاليًا على استاد السلام، في مباراة تحديد المركز الثالث بكان 2019.