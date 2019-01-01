كبار أوروبا يراقبون تونالي

الموهبة الإيطالية التي شُبهت ببيرلو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير بأن تقارير عديد الأندية الكبرى راقبت الموهبة ساندرو تونالي، متوسط ميدان بريشيا، في مباراة الفريق مع يوفنتوس الثلاثاء الماضي بالدوري الإيطالي.

وسقط بريشيا على أرضه بهدفين مقابل واحد أمام حامل اللقب بالجولة الخامسة للسيري آ، واستمر تونالي في التألق في صفوف الفريق الصاعد حديثاً.

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وذكرت "توتوسبورت" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، استغل المباراة لمراقبة تونالي عن قرب في ظل اهتمام فريقه باللاعب.

وأوضحت "سبورت" أن بوروسيا دورتموند أرسل كشافاً لحضور المباراة في ظل دخول النادي الألماني على الخط لمنافسة عديد الأندية التي تراقب اللاعب.

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وسبق وتحدثت تقارير أن أندية ليفربول، بي إس جي، إنتر، وميلان أرسلوا كشافين لمتابعة اللاعب هذا الموسم في لقاءات الدوري الإيطالي.

وبدأ تونالي بالفعل مشواره مع المنتخب الإيطالي في الأشهر الماضية بعدما وُجهت له الدعوة من قبل المدرب روبرتو مانشيني.