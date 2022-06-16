توم بيشوف: "جوتسه الجديد" الذي يريد ناجلسمان ضمه إلى بايرن ميونخ

لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا قد ظهر بالفعل لأول مرة في الدوري الألماني مع هوفنهايم، وهو نجم في منتخب شباب ألمانيا.

بينما تتجه كرة القدم الألمانية نحو النهضة بعد خيبة الأمل في آخر بطولتين كبيرتين، هناك أمل في أن المركز المفقود داخل الفريق قد يكون في طريقه إلى العودة.

عندما فاز فريق يواخيم لوف بلقب كأس العالم 2014 ، كان مسعود أوزيل وماريو جوتسه من اللاعبين الرئيسيين، حيث لعبوا كأنواع مختلفة من الرقم 10 حين انتصر منتخب ألمانيا في البرازيل.

وبينما لا يزال توماس مولر موجودًا ومزدهرًا، اختفت المراوغة الماهرة لأوزيل والشرارة الإبداعية الضئيلة التي قدمها جوتسه من المنتخب الألماني.

ومع ذلك ، كشفت بطولة أوروبا تحت 17 سنة الأخيرة عن بعض الوجوه الجديدة التي يمكن أن تملأ تلك الفراغات خلال العقد المقبل.

وإلى جانب بول فانر - أصغر لاعب يمثل بايرن ميونخ على الإطلاق - فإن ألمانيا تمتلك لاعبًا قادرًا على التألق الفردي مثل أوزيل إلى حد كبير، مع جسد طويل ونحيل للاعب البالغ من العمر 16 عامًا يشبه إطار نجم آرسنال السابق.

ولعب إلى جانب فانر خلال تلك البطولة توم بيشوف، الذي حطم الرقم القياسي في هوفنهايم بعد أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي عندما ظهر لأول مرة في الدوري الألماني في مارس.

يصل طول بيشوف البالغ من العمر 16 عامًا إلى 176 سم، مع غريزة هجومية مثيرة للإعجاب، وقد تم تشبيهه بماريو جوتسه لعدد من السنوات حيث شاهده المشجعون الألمان، إلى جانب فانر وبقية مواهب جيل 2005، يتدرجون بثبات من أكاديميات الأندية.

وعلى الرغم من أنهم فشلوا في بطولة اليورو، وخسروا بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام فرنسا البطل ، إلا أن التوقعات عالية للغاية من بيشوف.

قال مارك باتريك مايستر، مدرب منتخب ألمانيا تحت 17 سنة ، لـ GOAL و SPOX: "لديه الكثير من الإبداع ، وقدم يسرى جيدة حقًا ويسلط الضوء على مباهج لعب كرة القدم".

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وأضاف: "يلعب في مركز صانع الألعاب، توم هو الشخص الذي يسرع نسق اللعب، خاصة من خلال تمريراته".

وتابع: "يجلب توم الديناميكية من خلال تمريراته البينية أو من خلال إيجاد مساحة لتحريك اللعب في الثلث الأخير".

لم يعد صنع اللعب من الدور رقم 10 كافيًا، ومع ذلك، فقد تخلصت اللعبة الحديثة إلى حد كبير من المركز لصالح لاعبي الأجنحة، إما في 4-3-3 أو 3-4-3 ، مما يوفر معظم إِبداع.

لكن بيشوف لديه الكثير في لعبته، يمكنه تسجيل الأهداف كما يمكنه صنعها، حيث سجل ثماني مرات مع صناعة سبعة أهداف لفريق هوفنهايم تحت 19 عامًا في 2021-22 ، بينما لديه أيضًا خبرة في اللعب بشكل أعمق قليلاً مثل لاعب الوسط الصريح.

بالإضافة إلى ليونيل ميسي وكيفين دي بروينه، يعتبر بيشوف أن يوشوا كيميش مثله الأعلى، بل ويعتقد أن هناك أوجه تشابه بين أسلوبه وطريقة نجم بايرن ميونخ، حتى لو لم يلعب بعد في نفس الدور العميق الذي يشغله نجم النادي البافاري بانتظام.

على المدى الطويل، ومع ذلك، من المتوقع أن ينجرف حول ثلث ملعب الخصم في كثير من الأحيان.

يقول مايستر: "بسبب قدرته على اللمسات الأخيرة، أجده أكثر إثارة وخطورة كلما اقترب من المرمى المقابل، ولكن بقول ذلك، فإنه يريد أن يقدم مساهمة عادلة لجميع أجزاء الفريق".

وتابع: "إنه ليس طنانًا بأي حال من الأحوال، لأنه يضع نفسه تمامًا في خدمة الفريق، إنه دائمًا موجود ليمارس نوعًا من الضغط المضاد أثناء إغلاق ممرات التمرير واستعادة الكرة عندما تكون خارج الاستحواذ".

هناك جوانب من أسلوب بيشوف يجب عليه أن يعمل لتحسينها، وهو نفسه يعترف بأنه يركز على تحسين قدرته على اللعب والمرونة والتغذية، لكن من الواضح أن لديه ما يلزم للوصول إلى قمة اللعبة.

هذه هي الرؤية التي يبدو أن يوليان ناجلسمان قد اعتنقها، بعد أن حاول مرتين التعاقد مع بيشوف في لايبزيج، وحافظ على اهتمامه باللاعب منذ توليه تدريب بايرن ميونخ في عام 2021.

تم ربط بوروسيا دورتموند أيضًا بالتحرك لضم بيشوف، لكن هوفنهايم تحرك لضمان بقائه في "راين نيكار أرينا" في المستقبل المنظور بعد تمديد عقده حتى عام 2025 في يناير.

يقول مايستر: "هناك عدد غير قليل من الأصوات التي كانت ستصدق أنه قادر على مواصلة طريقه في مكان آخر، لكنه كان يلعب كرة القدم في هوفنهايم لسنوات عديدة، أعتقد أن توم لديه كل شيء هناك وسيفعل ما يحتاج إليه للوصول أهدافه القادمة".

وأضاف: "لديه موقف جيد، وعلى الرغم من أن لديه أهدافًا واضحة يريد السعي لتحقيقها، إلا أنه قادر على التزام الهدوء حيال القيام بذلك".

لا شك في أن كونه على أسس قوية سيساعد بيشوف على المدى القصير، حيث يتطلع إلى زيادة عدد الدقائق التي يلعبها في الدوري الألماني الموسم المقبل، والطويل، عندما يأتي بايرن وعدد لا يحصى من أندية النخبة.

في النهاية ، كان المرض وتراجع المستوى يعني أن ألمانيا لم تتمكن أبدًا من رؤية جوتسه يصل إلى كامل إمكاناته، ولكن في بيشوف قد يكون لديهم فرصة ثانية.

قد لا ينتهي عمر اللاعب المراوغ رقم 10 بالنسبة إلى منتخب ألمانيا بعد كل شيء.