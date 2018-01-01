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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل: نيمار لعب مصابًا وسمحت له بالعودة للبرازيل

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توماس توخيل يوضح أسباب ابتعاد نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان حتى نهاية العام الجاري.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أنه سمح للاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالسفر لبلاده خلال عطلة الكريسماس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الخاص بمواجهة الفريق ضد نانتس في الدوري الفرنسي.

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وقال توخيل: "نيمار كان مصابًا لقد لعب معنا ضد ريد ستار وهو يعاني، لقد كانت مغامرة بكل تأكيد لكن كان يجب علينا أن نتخذها".

وأضاف: "نحن سعداء أن الأمور لم تصبح أسوأ بعد المباراة، هو نفسه لا يزال يريد المشاركة في المباريات المقبلة لكن في تلك اللحظات علينا أن نكون أذكياء، وألا نعرضه للمزيد من المخاطرة".

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وأكمل: "لقد كان من الضروري منحه بعض الراحة، وقررت أن أسمح له بالعودة للبرازيل خلال تلك الفترة لينال بعض الراحة".

واختتم تصريحاته: "أريولا لم يتدرب بالأمس ولا لاسانا ديارا، وسنقرر مصير دي ماريا من المشاركة اليوم، ربما ينال راحة مثل نيمار، لقد كان يعاني من مشاكل لمدة 15 يومًا".

 

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