توقف مفاوضات انتقال العجان إلى الإسماعيلي

العجان يقترب من العودة للدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توقفت في الوقت الحالي مفاوضات الإسماعيلي مع مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السوري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العجان قد لعب للزمالك موسمًا قبل الرحيل عن صفوفه عقب ابتعاده عن المشاركة بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات توقفت في الساعات الأخيرة بسبب رفض الوحدة السوري المقابل المادي للصفقة.

وأشارت التقارير أن الإسماعيلي يرغب في تقديم مبلغ 100 ألف دولار للوحدة السعودي لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وسيحصل اللاعب على نفس القيمة المادية الذي سيحصل عليها ناديه ، وهو ما رفضه النادي حيث طالب الوحدة السوري رفع المقبل المادي لـ150 ألف دولار.

وتدرس إدارة الإسماعيلي خلال الساعات القادنة إمكانية اتمام الصفقة بالمقابل المادي الذي يطلبه الوحدة السوري خاصًة وأن الدراويش يواجه أزمة في الجبهة اليسرى.