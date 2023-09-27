لا نستطيع العودة بالطائرة.. جوارديولا يخرج بـ"عذر الموسم" قبل مواجهة نيوكاسل

المدرب الإسباني يمنح فريقه الأعذار؟

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن بعض الأعذار التي سيمنحها لفريقه في مباراة نيوكاسل بكأس "كاراباو" بما يشير إلى أن المباراة لن تسير على ما يرام!.

ويواجه فريق جوارديولا نيوكاسل في كأس كاراباو مساء الأربعاء. وقد تطرق مدرب السيتي إلى مشكلة أنه لا توجد طائرات خاصة أو قطارات من أجل نقل اللاعبين إلى هذه المباراة ولذلك سيتعلق كل شيء بالحافلات الاعتيادية.

وفي حديثه قبل مباراة كأس كاراباو، قال جوارديولا غاضبًا: "بعد المباراة، لا يمكننا العودة بالطائرة بسبب مشكلة تقنية في الطائرات لدينا".

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وأردف: "ليس لدينا طائرة للعودة، لذلك علينا أن نستقل الحافلة، سنصل إلى عين المكان بعد ساعتين أو ثلاث ساعات عما كان مقررًا، لذا سنصل متأخرًا جدًا يوم الخميس. في اليوم التالي، الجمعة، نسافر إلى وولفرهامبتون"

وأضاف: "ثم سنذهب إلى ألمانيا للعب مع لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، إنها مباراة مهمة حقًا بالنسبة لنا لأننا نعرف ما يعنيه أن نكون قادرين على الفوز هناك للتأهل إلى المرحلة التالية".

وتهكمت قطاعات واسعة من الجماهير على شكوى جوارديولا، البعض قال: "إنه يمنح عذر الموسم" والآخر: "توقف عن الشكوى والعب كرة القدم".