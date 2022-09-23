توقف دولي كارثي يا برشلونة.. إصابة مقلقة لأراوخو!

توقف دولي غير موفق بالنسبة لبرشلونة، ليس فقط في أوروبا بل أيضا في ملاعب أمريكا الجنوبية.

آخر المتعرضين لقلق بشأن الإصابات هو الأوروجوياني رونالدو أراوهو والذي تعرض لإضابة خلال مباراة أوروجواي وإيران الودية وضمن استعدادات السيايستي لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة في قطر.

إصابة عضلية

المقلق في الإصابة أنها لم تأت فقط بعد التحام قوي، وإنما أتت بعد 5 دقائق فقط من انطلاقة مباراة أوروجواي وإيران نظرًا لمشكلة عضلية تعرض لها أراوخو على مستوى الساق اليمنى، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى أنصار البلوجرانا.

وكان كل من ممفيس ديباي وحول كوندي قد تعرضا للإصابة خلال التوقف الدولي، مع شكوك أيضا حول حالة كل من فرينكي يونج وعثمان ديمبيلي.

استحقاقات هامة

ويأمل برشلونة ان يتعافى نجومه الأساسيون بأشرع وقت في ظل انتظار فريق المدرب تشافي هيرنانديز مجموعة صعبة من اللقاءات في شهر أكتوبر سواء على مستوى الدوري الإسباني حيث سيواجه البلوجرانا ريال مدريد ضمن حزمة من المباريات الهامة أو فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا الذي سيواجه فيه برشلونة إنتر ميلان مرتين.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة.