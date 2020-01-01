توقف التطور وتأثر برشلونة .. كيف تؤثر إصابة فاتي على مستقبل جوهرة كتالونيا؟

أخبار حزينة تلقتها جماهير برشلونة بإصابة أنسو فاتي وغيابه لأربعة أشهر، فكيف سيؤثر ذلك على تطور اللاعب ووضع الفريق؟

الأمور هناك في كتالونيا لا تريد أن تسير في الاتجاه الصحيح أكثر من خطوتين، فمن زلزال الخروج من ليفربول لأزمة الخروج المبكر من كأس السوبر وإقالة فاليردي، لأزمات إدارية متعددة لمشاكل في غرف الملابس لفضيحة بايرن ميونخ.

ومن بعد مباراة بايرن ميونخ استمرت الأزمات في الصعود فأقيل سيتيين وجاء كومان وضحى بسواريز وطلب ميسي الرحيل، وعندما قرر ميسي البقاء ظهرت حملة سحب الثقة من الإدارة والتي عندما قررت الرحيل ظهرت انتقادات لمستويات الفريق ولميسي، وأخيرًا عندما عاد ميسي لتقديم مستوياته المميزة ضد ريال بيتيس أصيب نجم الفريق الأول لهذا الموسم أنسو فاتي إصابة طويلة.

كأن القدر قرر عقاب جماهير برشلونة لسبب ما لا يعلمه إلا الله وألا تبقى لهم فرحة واحدة لأكثر من يوم واحد فقط.

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برشلونة أعلن اليوم أن إصابة فاتي قد تبعد النجم الإسباني الشاب لمدة أربعة أشهر أي أكثر من نصف ما تبقى من الموسم الجاري.

لكن كيف ستؤثر تلك الإصابة على تطور فاتي نفسه وعلى موقف برشلونة في الموسم الجاري؟ ذلك ما سنحاول استعراضه في الأسطر المقبلة:

تأثير فاتي

فاتي كما قلنا هو النجم الأول لبرشلونة في الموسم الجاري، على الأقل قبل مباراة ريال بيتيس فقد كان هداف الفريق بخمسة أهداف في كل البطولات، ولا يزال حتى الآن هداف الفريق في الدوري بأربعة أهداف.

فاتي كذلك صنع هدفين حتى الآن هذا الموسم لبرشلونة في المركز الثاني خلف جوردي ألبا الذي صنع ثلاثة أهداف، لذلك لقب اللاعب الأفضل حتى الآن هو مستحق بالنسبة له بالرغم من عمره الصغير.

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تأثير فاتي على برشلونة واضح للجميع، وإنكاره ومحاولة المضي قدمًا كأن شيئًا لم يكن سيكون من الجنون بعد تلك الأرقام.

هل تؤثر الإصابة على تطوره

منذ أن قدمه إرنستو فالفيردي للجميع في الموسم الماضي رأى الكل في فاتي موهبة استثنائية في خط هجوم برشلونة.

سرعة كبيرة وقدرة رائعة على المراوغة والتحكم في الكرة، لكن مثل تلك الأشياء يملكها القطاع الأكبر من الناشئين حول العالم.

الذي ميز فاتي حتى الآن في برشلونة ومع منتخب إسبانيا هي عقليته التي تعادل عقلية لاعب في الـ 25 على الأقل من عمره.

فاتي كذلك يتميز بشخصية قوية للغاية، فإهدار فرصة سهلة كفيل بتدمير لاعب شاب في عمره، والأمر ليس كذلك على الإطلاق بالنسبة له.

في ظل مشاكل برشلونة كان يحل فاتي كبديل أو يلعب كأساسي فيطلب الكرة ويتحرك في العمق وعلى الطرف بانسيابية كبيرة طوال الوقت.

لذلك الحديث عن تأثير تلك الإصابة على مدى تطوره سيكون صعبًا بعض الشيء، ربما تؤثر عليه على المستوى البدني بشكل مؤقت وذلك طبيعي، لكن بشكل عام ربما حتى يخرج منها أقوى.

كيف تؤثر الإصابة على برشلونة؟

كما أوضحنا فتأثير فاتي على برشلونة كبير للغاية هذا الموسم، واللاعب الشاب نجح في تعويض فترات توهان ميسي في الملعب وابتعاده عن مستواه المعهود.

لذلك بكل تأكيد سيكون لغيابه أثرًا سلبيًا على الفريق، لو لم يتدخل كومان بشكل فوري لإيجاد الحلول البديلة له.

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البدائل بالنسبة لفاتي ستكون عودة ديمبيلي للتشكيل الأساسي لكن في مركز الجناح الأيسر الذي كان أفضل من شغره منذ رحيل نيمار، وقبل وصول فاتي من فئات الشباب.

الحل الثاني سيكون التخلي عن فكرة اللعب بأجنحة واللجوء لطريق 4-4-2 التي ستفيد أنطوان جريزمان ويظهر فيها بيدري بشكل مميز.

حظ جيد أخيرًا لبرشلونة

من حسن حظ برشلونة أن الفريق أنهى أصعب المباريات بالنسبة له في الدور الأول من الدوري الإسباني ولا يتبقى له سوى مواجهتي ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.

أما في دوري أبطال أوروبا فالفريق لا يحتاج سوى للفوز باللقاء القادم على دينامو كييف ليحسم التأهل للدور المقبل من البطولة.

لذلك فغياب فاتي قد لا يكون بنفس التأثير الذي كان سيكون عليه لو موقف الفريق مختلف في دوري الأبطال، أو كانت المباريات الصعبة في الدوري الإسباني لا تزال قادمة