توقعات كأس العالم 2022: كُن أنت الفائز

توقعات كأس العالم 2022: كُن أنت الفائز

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس العالم 2022 وأصبحت جميع المنتخبات في أتم جاهزيتها بعد الإعلان عن كل القوائم الرسمية.

وكعادة كل بطولة، دوماً ما يتم الحديث عن أبرز المرشحين للفوز باللقب أو المنتخبات التي ستُشكل مفاجأة كبرى أو ما يُعرف بالحصان الأسود للبطولة.

ستُقام هذه النُسخة من كأس العالم في الشرق الأوسط للمرة الأولى على أراضٍ عربية حيث ستستضيف قطر العرس الكروي الأبرز، في أجواء مختلفة نعايشها للمرة الأولى ونترقبها.

الكثير من التغييرات المنتظرة لكن الثوابت واحدة وهي رغبة المنتخبات في إثبات ذاتها وتقديم أفضل ما لديها بهدف الفوز والسعي للحصول على الكأس الأغلى.

المنتخبات الأكثر حظاً للتتويج اوفق نتائجها الأخيرة وتحضيراتها هي الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل وفرنسا حاملة اللقب لكن من تتوقع له أن يقف على منصة التتويج؟ وما هي توقعاتك أنت لنتائج لكأس العالم؟

الآن بات بإمكانك توقع نتائج كأس العالم عبر TrueWin، منصة رقمية مباشرة للمكاسب النقدية.

فليبدأ الجنون الكروي

تماشياً مع متعة وشغف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي طال انتظارها، تقدم TrueWin، جوائز نقدية فورية للمستخدمين عبر منصتها السهلة الاستخدام، سيكون أمام المستخدمين خيارات كبيرة ومختلفة من جميع أنحاء العالم (بما يتوافق مع قوانين كل بلد) لكسب جوائز كبيرة خلال الاستمتاع بالمباريات.

تضمن النسخة المحدثة والمخصصة لكأس العالم الكثير من المرح والعروضات لجميع مستخدميها السابقين والمُسجّلين حديثاً، كما يُمكن لكم الإنضمام الى مجموعة كبيرة من المستخدمين المخضرمين عبر المنصة.

من سيكون الفائز المحظوظ؟ يُمكنكم التسجيل فوراً للبدء بعملية جني الأموال مقابل تشجيع منتخبكم المفضل.

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العروضات التي تم إطلاقها حديثاً باتت مُتاحة عبر الموقع الرسمي والتطبيق حيث يُمكنكم إدخال توقعاتكم وتحقيق المكاسب.

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