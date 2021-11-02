توضيح واعتذار وتحذير .. انتهاء أزمة عسيري وتاليسكا في النصر

جدل كبير أثارته تصريحات اللاعبين الأخيرة

أسدل الستار على أزمة لاعبي النصر، أندرسون تاليسكا وعبد الفتاح عسيري، بعد محادثة هاتفية جمعتهما فجر أمس الأول، إذ أوضح كل منهما وجهة نظره واعتذر للآخر لتنتهي القصة سريعًا.

النصر لم يستطع بعد التخلص من آثار الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، إذ خسر 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي بسقوطه أمام الاتفاق 1-0 وتعادله مع الفيحاء بأداء مخيب 1-1، وسط تقديم أداء غير مُرضٍ للجميع.

ما هي أزمة عسيري وتاليسكا في النصر؟

عسيري أشعل فتيل الأزمة حين تحدث عن الاختلاف في المعاملة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين في النصر وغيره من الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن تعادل الفيحاء كان طبيعيًا نظرًا لسيطرة الفريق على الشوط الثاني كاملًا.

وأضاف تعليقًا على خروجه من الملعب عند الدقيقة الـ59 بحجة عدم الجاهزية البدنية للعب 90 دقيقة "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

عبدالفتاح عسيري - لاعب فريق #النصر :

أنا كنت جاهز لإكمال المباراة، لكن مشكلة أنديتنا أن اللاعب الأجنبي يُمنح الفرصة كامله حتى لو كان سيء عكس اللاعب السعودي. #الفيحاء_النصر #قنوات_SSC pic.twitter.com/hXsdXSNk3l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021

"اللاعبون الأجانب لا يخرجون من الملعب ولا يُنتقدون سوى من القليل حتى لو كانوا سيئين، بعكس اللاعبين السعوديين. لا أتحدث عن مباراة اليوم وليس للأمر علاقة بالنتيجة، بل أتحدث عن وضع دائم ومتكرر".

تاليسكا لم يُفوت تلك التصريحات ورد عليها سريعًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

النجم البرازيلي كان حادًا في رده وشدد على أن اللاعبين الأجانب يستحقون الاحترام لما يُقدموه للنصر، مشيرًا إلى أن من يريد أن يلعب دومًا عليه ألا يتظاهر بالإصابة للهروب من اللعب في لحظات الفريق السيئة.

إذ كتب "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

#عاجل ..



تاليسكا في رد على عبدالفتاح عسيري :



" إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي ، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات لأن النادي يمر بلحظة سيئة ، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يومًا بعد يوم لإعطاء هذا النادي. الأفضل! " pic.twitter.com/rWZEcK4xI8 — أحمد العجلان (@ahmad2man) October 30, 2021

كيف انتهت أزمة تاليسكا وعسيري؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعبين تحدثا هاتفيًا مع بعضهما البعض عقب التصريحات المتبادلة، وقد أكد عسيري للبرازيلي أنه لم يكن يقصده أو أي لاعب أجنبي في النصر بل كان يتحدث بشكل عام عن الوضع في جميع الأندية السعودية.

وبدوره أوضح تاليسكا للجناح السعودي أن الكلام وصله بصورة خاطئة، وقد اعتذر اللاعبان من بعضهما البعض وتم غلق هذا الملف تمامًا.

من جانبه، اجتمع الرئيس مسلي آل معمر باللاعبين والجهاز الفني يوم أمس الإثنين وأكد خلال حديثه عدم رضاه عن الأداء والنتيجة أمام الفيحاء ومما حدث من تاليسكا وعسيري عقب اللقاء.

وأكد آل معمر أن النادي سيُعاقب المخطئين ولن يسمح بأي تجاوز مستقبلًا، مضيفًا حسب الرياضية "على الجميع أن يتَّحدوا ويكونوا يدًا واحدة، وأي لاعب لديه موضوعٌ يريد مناقشته عليه أن يطرحه داخل النادي فقط".

المدرب بيدرو إيمانويل أوضح للجميع خلال الاجتماع المطول الذي عُقد أمس أن غضب اللاعبين يجب أن يظهر في غرفة تغيير الملابس فقط لا في وسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في التصريحات حتى لا تُفهم بشكل خاطئ.