توضيح بشأن صفقة انتقال محتملة: هذا هو المكان الذي سيلعب فيه رودري الموسم المقبل

أصبحت مستقبل رودري الرياضي واضحًا. يكشف فابريزيو رومانو في تحديث مفصل على يوتيوب عن مستقبل قائد مانشستر سيتي، الذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد.

وفقًا لرومانو، هناك عرض عقد جديد جاهز منذ فترة طويلة للاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يمتد عقده حتى منتصف عام 2027. يرغب مانشستر سيتي بشدة في الاحتفاظ به لفترة أطول، وقد قدم عرضًا مربحًا للغاية لهذا الغرض. وتثق إدارة النادي في إمكانية إقناع رودري في النهاية بتجديد عقده.

في الوقت نفسه، لم يتم حسم الموقف تمامًا بعد، لأن رودري نفسه هو من يجب أن يتخذ القرار النهائي. ويقوم لاعب الوسط بموازنة عدة عوامل، مثل مستقبله الرياضي وعائلته واحتمال العودة إلى إسبانيا. وبالتالي، فإن لاعب الوسط يواجه خيارًا مهمًا في مسيرته المهنية.

لكن ما هو مؤكد هو موقف مانشستر سيتي تجاه الأندية المهتمة. فالنادي الإنجليزي غير مستعد لترك رودري يغادر هذا الصيف مقابل مبلغ انتقال منخفض نسبياً. وحتى لو لم يجدد عقده، سيبقى النادي على هذا الموقف. وبالتالي، سيظل رودري يرتدي القميص الأزرق لمانشستر سيتي في الموسم المقبل بأي حال من الأحوال. وبالتالي، فإن انتقاله إلى ريال مدريد لن يتحقق قبل عام آخر.

يؤكد رومانو أن مانشستر سيتي يفضل الاستمرار مع رودري لموسم آخر بدلاً من بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو على سبيل المثال. موقف مانشستر سيتي واضح: إما تجديد العقد أو البقاء حتى نهاية العقد. وفي الحالة الأخيرة، لن يتمكن من الرحيل دون مقابل إلا في صيف عام 2027.

من جانب ريال مدريد، هناك اهتمام حقيقي، لكن هناك حدود واضحة أيضًا. يعتبر النادي الإسباني العملاق رودري خيارًا مثيرًا للاهتمام، لكنه لا يرغب في دفع مبلغ باهظ. ولا يمكن مناقشة صفقة الانتقال إلا إذا كان السعر «عاديًا» أو إذا أمكن التعاقد معه مجانًا في وقت لاحق.

هذا الموقف من كلا الناديين يجعل انتقاله في الصيف أمراً مستبعداً للغاية. مانشستر سيتي يطلب سعراً باهظاً، في حين أن ريال مدريد لا ينوي دفعه. وبالتالي، فإن رحيله هذا الصيف مستبعد تقريباً.

في وقت سابق، أشار رودري نفسه إلى أنه منفتح على العودة إلى إسبانيا. يعتقد نجم مانشستر سيتي أنه "لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم".