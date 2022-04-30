توصية فنلندية لمساعدة مهاجم الهلال في إصابته

مازال يواصل صالح الشهري مهاجم نادي الهلال برنامجه التأهيلي، من أجل العودة للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وستجعله يغيب عن الملاعب مدة طويلة.

الشهري كان قد تعرض لقطع في وتر القدم خلال مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي، ببطولة دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات دور المجموعات.

وخضع الشهري على إثرها لجراحة في فنلندا خلال شهر أبريل الجاري، تحت إشراف الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن المتخصص في هذا النوع من الجراحات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الشهري سيستعين بساند للقدم خلال الأيام القادمة، بتوصية من الجراح الفنلندي لاسي ليمباينن.

الصحيفة السعودية أكدت على أن الطبيب الفنلندي أوصى الشهري باستخدام الساند مع العكازين بعد نزع الجبيرة، التي تم تركيبها له بعد الجراحة التي أجراها.

الشهري فك الجبيرة عن قدمه يوم الخميس داخل عيادة نادي الهلال، حيث بدأ في تنفيذ تدريبات خاصة وبرنامج تأهيلي مبدئي.

ويشرف الإسباني خوان دوكي طبيب نادي الهلال على برنامج تأهيل صالح الشهري، والذي يقوم دائمًا بالتواصل مع الطبيب الفنلندي للاطلاع على آخر تطورات حالة مهاجم الزعيم.