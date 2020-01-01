توصيات الاتحاد الدولي | إلغاء المباريات الدولية وآلية خوض تصفيات كأس العالم

ما هي توصيات مجموعة العمل القارية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا مساء اليوم، الجمعة، حول توصيات مجموعة العمل القارية لمواجهة تبعات انتشار وباء كورونا.

فيروس كورونا أدى إلى تعطيل الدوريات الأوروبية وكرة القدم حول العالم.

وذكر البيان عدة توصيات للتعامل مع التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، وبدأ بمطلب تأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها في يونيو المقبل وحتى مباريات الكرة النسائية.

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كما أوصى البيان بالاجتماع مع الاتحادات المختلفة لإعادة جدولة مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأقر تأجيل بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 17 و20 عامًا إلى أجل غير مسمى.

وبالنسبة لأولمبياد طوكيو، أوصلت المجموعة بأحقية مواليد الأول من يناير 1997 المشاركة في البطولة حتى بعد تأجيلها لمدة عام كامل.

وطلبت اللجنة دعم فريق العمل الذي يبحث آلية التعامل مع سوق الانتقالات على أن يتم التواصل مع اللاعبين والمسؤولين في الاتحادات المختلفة لإيجاد صيغة تناسب الجميع.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي انتقد فكرة إلغاء الدوريات المختلفة وطلب استكمال المنافسات حتى لو تأخرت لأغسطس المقبل.