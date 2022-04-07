توريس يكشف عن خطته لإقناع ديمبيلي بالبقاء: سأخطفه!

يطمح برشلونة وعثمان ديمبلي إلى تجديد التعاقد في الأيام المقبلة، ولكن الأمر متوقف على القيمة المادية التي يستطيع البلوجرانا توفيرها من أجل اللاعب.

عقد ديمبلي مع برشلونة سينتهي بحلول الصيف ويأمل الطرفان في التوصل إلى صيغة مادية مرضية حصيلة المفاوضات التي تجرى منذ وقت ليس بالقليل.

سأخطفه!

لكن فيران توريس زميل ديمبلي في الفريق، له رأي آخر في المسألة، الإسباني الدولي قال إنه "سيخطف" زميله في الفريق من أجل إبقائه في صفوف برشلونة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، قال الدولي الإسباني عن ملف تجديد ديمبلي: "سأخطفه كي يبقى في برشلونة، إنه نادٍ رائع، من بين الأفضل في العالم، ولكن هناك أشياء لا تعنينا، إنه قراره الخاص وأيًا كان ما سيقرره فإنني أتمنى له الأفضل".

الكل يريد بقاء ديمبلي

وكان "جول" قد أعلن يوم الثلاثاء أن المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني قد طار إلى المغرب لمقابلة وكيل ديمبلي وإعادة فتح ملف المفاوضات.

مدرب برشلونة تشافي أكد من قبل أنه "يأمل أن يبقى ديمبلي، إنه يستطيع أن يكون الأفضل في العالم بمركزه، والنادي يعمل من أجل الحاضر والمستقبل، عثمان لاعب رائع واحترافي عظيم وآمل أن يقرر البقاء".

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