توريس: أدين لجماهير تشيلسي للأبد

فيرناندو توريس نجم تشيلسي السابق يتحدث عن علاقته بالجماهير وردود أفعالهم على أهدافه.

أعرب النجم الإسباني فيرناندو توريس عن سعادته كونه كان جزءًا من تاريخ تشيلسي في العقد الأخير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي وأكد خلالها أن علاقته بالجماهير كانت مميزة رغم هجومهم في بعض الأحيان عليه.

وقال توريس في حديثه عن جماهير تشيلسي: "رد فعلهم على أهدافي كان يعني كل شيء بالنسبة لي، حتى أكثر أهمية من الأهداف بالنسبة لي".

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وأضاف: "بعض الأحيان كنت أعتقد أن الجماهير كانت تنتظر تسجيلي للأهداف أكثر مما كنت أنتظرها أنا، ذلك كان شعوري في تشيلسي أحيانًا".

وأكمل: "شعرت أن كل مرة أسجل فيها هدفًا هامًا كان ذلك يسعدهم لأنني أنا من سجلته، سعادة أكبر من تلك التي تسببت فيها أهمية الهدف، سأبقى مدينًا لهم طوال للأبد".

جدير بالذكر أن توريس كان قد انضم لصفوف تشيلسي في ٢٠١١ وحصل مع الفريق على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكان جزءًا من مرحلة تاريخية مع البلوز.