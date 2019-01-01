توريرا: الحياة في إيطاليا أفضل من إنجلترا

هل يعود لإيطاليا مرة أخرى من بوابة ميلان؟

يرى لاعب الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا، أنه تمتع بوقته في إيطاليا، أكثر من الفترة التي قضاها بانجلترا.

توريرا انتقل لأرسنال قادماً من سامبدوريا الصيف الماضي، في صفقة كلفت المدفعجية حوالي 26 مليون جنيه إسترليني.

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الأوروجوياني ظهر بمستويات مميزة مع أرسنال في معظم فترات الموسم، لكن يبدو وأنه واجه العديد من الصعوبات.

وقال توريرا:"أستمتع بوقتي في إنجلترا ولكن الأمور كانت أفضل في إيطاليا، لأن الأولى دولة كبيرة هنا ومختلفة".

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وأضاف:"اللغة كانت مشكلة أيضاً بالنسبة لي، حيث واجهتني مشاكل في التواصل مع زملائي".

يذكر أن توريرا ارتبط مؤخراً بالعودة لإيطاليا، والانضمام لنادي ميلان من أجل العمل مع مدربه السابق ماركو جيامباولو.