توران: أردت العودة لبرشلونة والتفوق على ميسي ورونالدو أفضل لحظاتي

أردا توران نجم فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق أكد في تصريحات صحفية أنه أراد العودة للنادي الكتالوني مؤخرًا.

كشف أردا توران نجم فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق عن رغبته في العودة لصفوف النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "آس" وتطرق خلالها للحديث عن الفوز بلقب الدوري على حساب برشلونة بوجود ميسي وريال مدريد عندما كان يملك كريستيانو رونالدو.

وقال توران: "في الوقت الحالي أن لاعب في صفوف برشلونة بسبب عقدي مع الفريق، لقد كان رحيلي متفقًا عليه وأنا أردت أن أكمل تعاقدي مع برشلونة لذلك في الموسم المقبل سألعب لفريق أجنبي آخر".

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وأضاف: "لو طلبني جلطة سراي سأكون جاهزًا لأنضم لهم، هم النادي الوحيد الذي سأنضم له دون أن أطلب أي شيء ودون شروط".

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وأردف عن فوزه بالدوري مع أتلتيكو مدريد: "لقد كان نجاحًا استثنائيًا بالنسبة لي، لأننا حققنا الليجا على حساب برشلونة به ليونيل ميسي وريال مدريد به كريستيانو رونالدو".

وأنهى تصريحاته: "لسنا في حاجة للحديث عنه من أجل منحه حقه، هو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق، كذلك أنا أحب إنييستا وكوكي".

جدير بالذكر أن عقد أردا توران مع برشلونة مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب أصبح غير مسجلًا مع الفريق حيث كان يمضي فترة إعارة مع باشاك شهير.