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الانتقالات

توديبو: لا أريد مواجهة ريال مدريد

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@FCBarcelona_es
لاعب برشلونة الجديد على موعد مع كلاسيكو الأسبوع المقبل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى جون كلير توديبو، لاعب برشلونة الجديد، فخره بالتوقيع مع النادي الكتالوني وتمنى أن يتفادى فريقه مقابلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، الأمر الذي حدث في القرعة.

ووصل توديبو في اللحظات الأخيرة من الميركاتو من تولوز مقابل مليون يورو بعدما كان سينضم رسمياً الصيف المقبل مجاناً بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وقال المدافع في تقديمه: "أشعر بالفخر، كنت أتمنى الأمر منذ طفولتي، المقارنة مع أومتيتي كذلك لأنه مثال بالنسبة لي وبطل عالم وأتمنى أن يساعدني في التأقلم".

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وواصل: "حمل الرقم ستة الخاص بتشافي فخر كذلك، هو لاعب رمز للنادي وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لارتداء قميصه".

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وحول قرعة كأس الملك: "أتمنى أن لا نقابل ريال مدريد، ولكن المهم هو التتويج بحلول نهاية الموسم".

وعن إبعاده عن المشاركة مع تولوز: "كانت فترة معقدة، لاعب الكرة يحب المشاركة واللعب، اخترت برشلونة لأنه نادي يملك لاعبين كبار وليس من الضروري أن أكون أساسياً".

وأسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن كلاسيكو ذهاباً وإياباً بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي، مما يعني ثلاث مقابلات بين الفريقين في غضون الشهر.

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