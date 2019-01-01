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توديبو: أتمنى الانضمام لبرشلونة في يناير

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تعرف على تصريحات لاعب تولوز والذي سينضم لبرشلونة في الصيف

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جان كلير توديبو، لاعب تولوز، رغبته الانضمام إلى صفوف برشلونة في يناير بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

برشلونة وقّع على عقد انضمامه للنادي الكتالوني بعد التفاوض مع الفريق مباشرة لينضم للبلوجرانا بالمجان عقب انتهاء عقده.

وقال صاحب الـ 19 عامًا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "اللعب لصالح برشلونة كان حلمي منذ الطفولة، ولقد اخترت الفريق الكتالوني رغم الكثير من العروض التي تلقيتها.

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وتابع: "أتمنى  أن تنجح المفاوضات بين برشلونة وتولوز وانضم للفريق في يناير لأنني لا أرغب في الاستمرار لنهاية الموسم".

توديبو أشار إلى أنّ إدارة تولوز غير راضية عن طريقة انضمامه إلى برشلونة ولذلك تعقد فكرة انتقاله في يناير، إلا أنّه يرغب في حسم الأمر سريعًا.

وعاقب نادي تولوز اللاعب بحرمانه من المشاركة منذ 3 نوفمبر الماضي وذلك بعد رفض تمديد عقده في فرنسا.

برشلونة تعاقد مع جيسون موريلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لقيادة دفاع الفريق في ظل إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين.

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