توخيل يوضح سبب غضب مبابي من التبديل ويدافع عن نيمار

أبرز ما قاله توماس توخيل قبل مواجهة جالطة سراي

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إن المواجهة أمام جالطة سراي تظل هامة رغم ضمان الصعود إلى دور الستة عشر.

ويستضيف نادي العاصمة الفرنسية غريمه جالطة سراي مساء الغد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال المدير الفني للفريق الباريسي إن جميع لاعبيه في حالة نفسية وذهنية جيدة والجميع يريد استمرار الانتصارات والنتائج الإيجابية في دوري الأبطال.

وأضاف: "علاقتي مع ليوناردو جيدة، إنه يتواصل معي بشكل مباشر بشكل مستمر ونتحدث عن الكثير من التفاصيل، إنه محترف وشخص ذكي للغاية"

وتابع: "التعامل مع مبابي لا يحتاج إلى طريقة خاصة، هو شخص محترف وذكي وموهوب، يريد اللعب دائمًا لأنه يحب التواجد في الملعب، واستبداله كان من أجل إشراك الأخرين لأنهم يجب أن يلعبوا أيضًا"

وأردف: "عودة نيمار ومبابي لم تجعل الفريق أسوأ، هما إضافة قوية وأحد أهم اللاعبين الموجودين لدينا، هناك الكثير من التفاصيل التي يتم اختزالها"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد حسم صدارة المجموعة لصالحه في المباراة الماضية بعدما تعادل مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد بهدفين لمثلهما.