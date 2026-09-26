انتقد توماس توخيل غياب كول بالمر الأخير عن تشكيلة منتخب إنجلترا. فقد شاهد المدير الفني اعتذار لاعب وسط تشيلسي مجددًا بسبب مشاكل بدنية، ووصف ذلك بالفرصة الضائعة.

كان بالمر قد استُدعي في البداية لخوض مباريات إنجلترا الأربع المقبلة في دوري الأمم، لكنه انسحب. ولم يكن نجم تشيلسي البالغ من العمر 24 عامًا الوحيد، إذ انسحب أيضًا ديكلان رايس وكوبي ماينو وماركوس راشفورد وتينو ليفرامينتو.

يقول توخيل: "إنها بالتأكيد فرصة ضائعة بالنسبة لبالمر. فرصة ضائعة أخرى. إنه يفوّت الكثير جدًا من المناسبات. أنا لا أحمّله ذلك. إنها ببساطة حقيقة أنه يفوّت الكثير جدًا من المعسكرات التدريبية بسبب الإصابات".

ومنذ تولى توخيل قيادة منتخب إنجلترا في بداية عام 2025، لم يظهر بالمر مع المنتخب الوطني سوى ثلاث مرات. كما غاب لاعب تشيلسي عن تشكيلة كأس العالم الصيف الماضي، وهو يعاني من مشاكل بدنية منذ فترة ليست بالقصيرة.

ويقول توخيل إنه يريد بشكل أساسي أن يحكم على اللاعبين بناءً على ما يراه بنفسه خلال فترات المنتخب: "إذا لم تكن في المعسكر التدريبي، فلن تتمكن ببساطة من الوصول إلى المستوى التالي في ترك انطباع. هذا ممكن فقط عندما تكون فعلًا على أرض الملعب معي ومعنا".

وبالنسبة للمدرب الألماني، فإن انسحاب بالمر لا علاقة له بالإدارة المتعمدة لحجم الأحمال البدنية: "على حد فهمي، فإنه يلعب وهو يعاني من انزعاج وألم، وأنه لا يستطيع الأداء على أعلى مستوى في ظل الانزعاج والألم. لهذا انسحب، وقد أبلغنا هو ونادي تشيلسي بذلك".

ومع ذلك، أوضح توخيل أنه لا يريد للاعبين أن يعتبروا فترات المنتخب فرصة للراحة: "نحن لا ندير حجم الأحمال البدنية. هذه ليست 'فترة توقف دولية'. إنها بيئة تنافسية، لكنها أيضًا بيئة يرغب اللاعبون في التواجد بها فور انضمامهم إلينا".

ويظل متمسكًا بمبادئه حيال تشكيلة منتخب إنجلترا: "لن نقدّم أي تنازلات لذلك الشعور، ولا نريد أن ينشأ انطباع بأن اللاعبين لا يرغبون في الحضور. نحن نركّز على الفتيان الذين يريدون بشكل مطلق اللعب لإنجلترا".

ويستهل منتخب إنجلترا حملته الجديدة في دوري الأمم يوم السبت بمباراة على أرضه أمام إسبانيا حاملة لقبي أوروبا والعالم.