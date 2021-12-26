توخيل يناشد الدوري الإنجليزي: الخمسة تبديلات آخر أمل لعبور جائحة كورونا

انضم مدرب تشيلسي، توماس توخيل، إلى قائمة المدربين المطالبين بضرورة تطبيق الخمسة تبديلات مرة أخرى في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تفشي فيروس كورونا الهائل بكافة الأندية مؤخرًا.

التبديلات الخمسة طُبقت عند العودة من إيقاف 2020 نظرًا لضغط المباريات، وفي الموسم التالي رفض الأندية الاحتفاظ بهذه الميزة وصوتت بالأغلبية للعودة إلى النظام التقليدي المعتاد بثلاثة تبديلات في المباراة فقط.

وتُعاني الأندية الإنجليزية من عدم السيطرة على كورونا، مما أجبرهم على الاعتماد على عديد اللاعبين الشباب لسد الفجوات، ومع ذلك لا يزال التعنت حاضرًا من قبل الرابطة في قضية التبديلات.

ماذا قال توخيل عن الخمسة تبديلات؟

توخيل وقبل مباراة فريقه مع أستون فيلا تحدث في الأمر وقال "يمكنني فقط في هذه المناسبة أن أضغط من أجل الخمسة تبديلات، لقد أتت الفكرة في بدايتها لحماية اللاعبين من الكورونا".

كما أضاف المدرب الألماني "أعتقد أن الموقف الحالي صعب للغاية وخطير جدًا، لذلك إن قررنا الاستمرار في اللعب، فعلى الأقل امنحونا فرصة الخمسة تبديلات للتحكم في العبء".

وأتم "نحن محظوظون لاستمرار قيامنا بوظائفنا، أنا معجب للغاية بالطريقة التي يتعامل بها تشيلسي مع الأزمة الراهنة".

من طالب أيضًا بتطبيق الخمسة تبديلات غير توخيل؟

توخيل ليس الوحيد الذي طالب بإعادة بند الخمسة تبديلات، بل إنها لائحة طويلة من المدربين آخرهم مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك.

أما أوائل من قاتلوا في سبيل تطبيق هذا النمط كان الثنائي يورجن كلوب وبيب جوارديولا، إلا أن "الأغلبية" من المدربين الآخرين حالوا دون ذلك.

وفي ظل تأجيل المباريات في إنجلترا بهذا الوضع، الأرجح أن الرابطة ستخضع عاجلًا أو آجلًا للفكرة وتطبق الخمسة تبديلات.

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