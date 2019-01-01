توخيل يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام موناكو

توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان يوضح موقف لاعبه البرازيلي نيمار من اللعب أمام موناكو.

كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن موقف لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا من المشاركة أمام موناكو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل حول اللقاء الذي يقام في الجولة الـ ١٥ من الدوري الفرنسي وأكد خلالها أن نيمار جاهز للمشاركة.

وقال توخيل: "نيمار شعر ببعض الألم في العضلة الضامة مؤخرًا لذلك لم نرد أن نخاطر به تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف: "تدرب نيمار بشكل منفرد حتى نستطيع التحكم بحالته بشكل أفضل، واليوم تدرب دون أي مشاكل مع المجموعة".

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وأكمل عن إمكانية مشاركة النجم البرازيلي في مواجهة فريقه المقبلة ضد موناكو بالدوري الفرنسي: "هو معنا ويستطيع مساعدة الفريق والمشاركة".

وأردف عن بابلو سارابيا: "من الصعب أن يحصل على نفس الدوري الذي كان يناله في صفوف إشبيلية فهنا لدينا نيمار ودي ماريا ومبابي أيضًا بالرغم من ذلك هو لاعب هام بالنسبة لنا نريده أن يتأقلم على طريقتنا".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٣٣ نقطة بينما يحلل موناكو في المركز الـ ١٤ برصيد ١٨ نقطة.