توخيل يفتح الباب لبرشلونة من أجل ليفاندوفسكي.. ويضيق الخناق على بايرن

تصريحات من معسكر البلوز تبهج النادي الكتالوني

عقد الألماني توماس توخيل حوارًا مطولًا مع وسائل الإعلام على هامش استعدادات فريق تشيلسي في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، تناول فيه العديد من الأمور حول بدايات عهد الأمريكي تود بويلي مالك البلوز الجديد.

وقال توخيل بالتحديد عن احتمالية ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى الفريق اللندني: "لا أعتقد أننا نملك فرصة في هذا الأمر، ولكن إذا كانت هناك فرصة فلا يمكن أن نخفي أنه واحد من أفضل رؤوس الحربة في العالم".

وأضاف الألماني: "ولكن من غير المنطقي أن نتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، لن أبدأ بفعل ذلك، الحقيقة أن هناك مجموعة من أفضل رؤوس الحربة في العالم، ولكننا سعداء بمن نملك".

وأكد توخيل: "الأولوية ليست لرأس حربة، نجحنا في حسم أولويتنا الأهم (ستيرلينج) وهذا يجعلني سعيدًا للغاية لأننا مرنون، علينا أن نقلص فرص تهديد مرمانا، إذا أتى شيء مجنون في الطريق سنقيم الأمر، ولكن ليست هذه أولويتنا في الوقت الراهن".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة بايرن ميونخ في بيع ليفاندوفسكي لتشيلسي أو باريس سان جيرمان اللذين يتمتعان بالاستقرار المادي أكثر من برشلونة.

ويأتي هذا تماشيًا مغ تصريحات لابورتا الأخيرة حول ليفاندوفسكي بأنه "يقدر ما فعله للانتقال إلى برشلونة، لكنه يحترم بايرن ميونخ ورغبته".

لابورتا أكد على هامش تقديم البرازيلي رافينيا لاعبًا للفريق الكتالوني أن "ليفاندوفسكي يملك عقدًا مع ناديه، نملك احترامًا كبيرًا لبايرن وفي نفس الوقت سنحاول الوصول إلى احتياجات المدرب كلها".

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